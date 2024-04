'Sobreexplotados, 69% de mantos acuíferos'

Chihuahua.- “Hay 61 acuíferos en el estado, 42 están sobreexplotados y 9 sin disponibilidad, si seguimos a este ritmo y con gente que quiere ampliar la frontera agrícola, vamos a acabar con el agua”, así lo expresó el diputado federal, Salvador Alcántar Ortega.

El también presidente de la Aurech, hizo estos señalamientos en el marco de la conferencia “Sequía, Planes de Riego y Tratado de 1944”, presentada por el doctor Mario López Pérez.

“Después de escuchar al doctor López, que nos invita a hacer una profunda reflexión de lo que estamos haciendo en nuestro estado, que tiene una superficie de 24.7 millones de hectáreas, de las cuales 4 millones son de bosques, para la agricultura hay alrededor de un millón con sistema de riego y 600 mil de temporal, que no se establecieron el año pasado por la sequía y no creo que se vayan a sembrar este año”, agregó.

“Tenemos más superficie agrícola que Sinaloa donde riegan con aguas superficiales y aquí en Chihuahua del millón con que se cuenta, 800 mil se irrigan con aguas profundas, eso provoca que estemos acabando con la riqueza hídrica del estado”.

Con respecto al agua rodada agregó: “Existen 8 Distritos de Riego más las unidades de riego, donde se siembran aproximadamente 200 mil hectáreas suministrada por 10 presas”.

Salvador Alcántar señaló: “Por la falta de agua, Chihuahua tendrá problemas bastantes serios para seguir siendo líderes en la producción de alfalfa, nuez pecanera, manzana y chile entre otros cultivos más”.

Por último enfatizó: “Invito a analizar lo expuesto en la conferencia para hacer una profunda reflexión, no podemos continuar así y decir que tenemos mayor superficie sembrada, porque eso no nos va a llevar a buen puerto. Ya no solo se requiere acceder a nuevas tecnologías de riego, ya no hay agua, la que hay está muy profunda, debemos apostar a la educación pues nosotros ya vamos de salida, debemos de pensar en nuestros hijos y nietos para poder dejarles algo”.