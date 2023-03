Sin recursos para promoción de Claudia Sheinbaum: Barraza

Chihuahua, Chih.- En Chihuahua se complica el trabajo del posicionamiento de Claudia Sheinbaum por ser un personaje un tanto lejano a la opinión pública chihuahuense y en un estado de oposición, reconoció Ishtar Barraza, coordinadora estatal del movimiento a favor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México por la Presidencia de la República.

“La organización la estamos llevando un grupo de jóvenes en coordinación con los diputados de Chihuahua y las próximas acciones serán para dar a conocer todo el trabajo que ha estado haciendo Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, la intención no es llamar al voto, simplemente la vamos a dar a conocer”, declaró la también regidora.

Reconoció que en Chihuahua la operación será complicada, por ir tarde en comparación a otros estados y por encontrarse en un estado en donde Morena es oposición. Planean entrega de publicaciones casa por casa, colocación de lonas, entre otra logística básica.

Aseguró que muchos de los recursos para la movilización en las colonias saldrán de los propios bolsillos de quienes integran el movimiento de apoyo, por no encontrarse en tiempos de campaña.

Sobre el origen del dinero que se utilizó para la colocación de anuncios espectaculares por todo el país, asunto que aún no se aclara, dijo que la estructura actual no fue parte de dicho problema.

“Con los espectaculares, a nosotros no nos tocó como tal, pero sí hubo problema. Eso nosotros no lo podemos hacer, no lo vamos a hacer y referente a los recursos, pues, somos un grupo de compañeros que de nuestros bolsillos estamos llevando la vaquita para que salga el trabajo de Claudia”, destacó.

Desde su punto de vista, no se corre el riesgo de división por parte de la militancia de Morena en el Estado pues, independiente de quien encabece la propuesta de la izquierda en las elecciones de 2024, Marcelo, Claudia o Adán Augusto, al interior se tiene una gran convicción por la unidad.