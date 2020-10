Sin recursos para la pandemia, admite Corral

Tomada de internet

Chihuahua— El Gobierno del Estado ya no cuenta con recursos para atender la contingencia sanitaria provocada por el repunte de contagios de Covid-19 y ante el regreso al semáforo rojo. No habrá apoyos para los diversos sectores de la población, así como tampoco estímulos a los profesionales de la salud, afirmó el gobernador Javier Corral Jurado, quien detalló que, se encuentran en una situación compleja y buscarán la forma de hacer frente a la situación.

Además de la crisis sanitaria que enfrenta el Gobierno estatal a causa del coronavirus, se tiene una crisis financiera que ha limitado las capacidades de la administración para hacer frente a la pandemia.

El mandatario expuso que, se tienen recursos limitados, que ha provocado que no se consigan los medicamentos necesarios, además se enfrentan a la fatiga que vive el personal de salud que durante siete meses ha combatido la pandemia.

Dijo que su gobierno se ha preocupado por motivar y cuidar al personal de salud, pero el repunte de contagios de Covid-19, así como las hospitalizaciones y defunciones, llega en un momento en el que el tema presupuestal se ha convertido en un serio problema y tendrán que encontrar una solución a esta problemática.

Detalló que, los últimos 15 días han sido los más aciagos de la pandemia con el mayor número de contagios, el mayor índice de transmisión, la mayor velocidad en la diseminación del virus, la mayor ocupación hospitalaria que se encuentra al 100% y nunca antes se había tenido el número de defunciones registrados en los últimos 15 días.

“A ver, ya no traemos dinero, ni para comprar ahorita muchas cosas de medicinas. Ahorita trae muchos problemas de flujo, andamos viendo qué vamos a suspender, vamos a cancelar, vamos a tener que cerrar varias áreas, programas porque pues no tenemos dinero. Le metimos al tema de la pandemia y de la reactivación económica casi 3 mil 500 millones de pesos y no esperamos un repunte como el que se tiene”, expresó.