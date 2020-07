'Sin pruebas Covid para operadores en maquila de Chihuahua'

Archivo/ El Diario

Chihuahua— El dirigente de la Catem Chihuahua, Francisco Salcido, declaró que en el caso de la empresa Safran en su planta dos se han tenido quejas de que a los empleados de operaciones no se les han practicado pruebas para detectar casos de Covid-19 y solamente se les han practicado a personal de puestos superiores. Criticó que la Secretaría del Trabajo del Estado no atienda esta situación.

El dirigente sindical mencionó que la dependencia estatal no ha cumplido con su labor de vigilar que los trabajadores estén en una situación de seguridad para su salud, ya que se ha visto que no se exigen medidas como la distancia adecuada entre las personas para que no se den contagios de Covid-19.

Recalcó que si bien hay plantas en las que sí se cumple con lo establecido, en el caso de la planta dos de Safran, las quejas de los operadores es que cuando hay un caso sospechoso se les hacen pruebas a los empleados de ciertos niveles, pero no a quienes están en las líneas de producción, lo que además de ser una práctica que ven como una discriminación, los pone en peligro respecto a su salud.

Añadió que es responsabilidad de las autoridades laborales ver por la seguridad de los empleados, debido a que se han dado brotes en empresas maquiladoras en los que se han perdido vidas de trabajadores, una situación que era prevenible si se hubieran tomado las medidas necesarias.

ochavez@diarioch.com.mx