Sin fecha, diputados para recibir su dinero

Chihuahua.— Diputados y exdiputados afectados por la retención de sus ahorros coincidieron en que a pesar de que se habla de la devolución de una cantidad importante por parte de Jorge Issa, exadministrador de Congreso, ellos aún no cuentan con una fecha definida para recibir su dinero.

Versiones en el interior del Congreso del Estado indican que el exfuncionario hizo un par de depósitos por 3 millones de pesos, y que aún adeuda poco más de un millón; sin embargo, hasta el momento los afectados siguen sin saber cuándo podrán disponer de sus fondos.

René Frías, exdiputado de Nueva Alianza, mencionó que desde octubre del año pasado presentó un par de oficios dirigidos a la presidenta del Congreso, Georgina Bujanda, con atención al secretario de administración, Ignacio Rodríguez.

En el primero solicitaba la entrega de su ahorro, y en el segundo, que se constatara si se había aplicado la cantidad que se les descontó desde marzo hasta diciembre de 2019 por 16 mil pesos mensuales, como aportación voluntaria de cada legislador al Plan Emergente implementado por el Gobierno de Corral para atender la contingencia sanitaria y económica en la entidad a consecuencia de la pandemia de Covid-19; para que, en caso de no ser así, también les fuera devuelto.

“Hasta la fecha no he recibido respuesta por parte de la Presidencia de ninguno de los oficios, desconociendo el destino del ahorro y si en realidad la aportación fue enterada a la Secretaría de Hacienda para apoyar el plan en mención”, señaló Frías, a quien le entregaron 290 mil pesos en noviembre, correspondientes a la mitad de su adeudo.

Blanca Gámez, diputada panista que ocupó un par de veces la presidencia del Poder Legislativo durante el sexenio pasado y a quien se le deben 350 mil pesos, de acuerdo con información que ella misma proporcionó el 26 de enero, también dijo desconocer la situación de su adeudo.

“A principios de enero yo recibí información por parte de una persona del Congreso que el dinero ya lo habían reintegrado, pero formalmente desconozco. En lo personal no me han informado nada”, comentó de manera breve.

El morenista Humberto Chávez reconoció que hasta el momento desconoce la mecánica de los descuentos y las aportaciones a sus ahorros. “Aún no informan nada sobre el dinero, a mí me dieron 560 mil y nada más, pero todavía el Congreso no nos informa”.