'Sin denuncias no se puede actuar vs supuestos acosadores de Cecytech'

Chihuahua, Chih.- Mientras no se tengan denuncias penales por supuesto acoso sexual contra alumnas y exalumnas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chihuahua (Cecytech) Plantel 6, no se puede actuar en contra de los empleados de dicha institución.

Así lo informó Eva Trujillo, vocera de la Secretaría de Educación y Deporte del Estado (SeyD) quien tiene conocimiento de las carpetas de investigación interna que realiza el Cecytech Plantel 6, en contra de un empleado y dos maestros.

También dijo que se tiene el conocimiento de una estudiante que se dio de baja por ser acosada por un trabajador del Cecytech 6, pero como no interpuso una denuncia formal ante la autoridad investigadora, no se pudo actuar en consecuencia.

En este sentido, la funcionaria, invitó a los alumnos y padres de familia que si sufren de algún delito por parte de maestros o de algún empleado, realicen la denuncia pertinente para poder actuar conforme a la ley.