Sin avances en el caso de Mya Naomi

Chihuahua, Chih.- La titular del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora (CAMT), Martha González informó que hasta el momento no han recibido ninguna notificación de apelación por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), con respecto al caso de Mya Naomi Villalobos Saldaña quien fue apuñalada por su ahora expareja Erick David B.C., en octubre de 2022.

“Creemos que el agresor de Mya quiere es ganar tiempo y está alargando cada vez más el cumplimiento de esta sentencia que ya fue dictada por el juez y bueno, pues la misma ley le otorga a él esa facilidad de estar impugnando esta resolución que dio el juez; estaremos muy pendientes y más tarde que temprano él tendrá que comparecer y tendrá que estar Centro de Reinserción Social”.

En ese mismo sentido, la activista señaló que este hecho conmocionó a Chihuahua y que lo que más quieren las organizaciones de la sociedad civil y las mujeres derechohumanistas que han acompañado el caso es que se haga justicia.

“Estamos a más de un año de los hechos y hace apenas un mes tuvimos la resolución de un juez; lo que queremos es congratularnos, alegrarnos junto con la víctima que haya justicia en este caso”, refirió.

Así mismo, González Rentería dijo que esperan que se les notifique en tiempo y forma si Erick acogió algún tipo de beneficio legal.

“Sabemos que este joven trae novia, porque se atrevió a llevarla a las audiencias y por el bien de otras mujeres este chico debe estar recluido”.

Érick David B.C., fue condenado a tres años y ocho meses de internamiento en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes en la ciudad de Chihuahua por el delito de lesiones graves, sin embargo, hasta el momento, continúa en su casa.

Mya Naomi, una joven camarguense de 17 años, fue atacada por su entonces novio, quien le ocasionó 47 heridas de arma blanca en el cuello, tórax, cabeza, espalda, brazos y manos.

Ella tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, recibir transfusiones sanguíneas y enfrentar tres factores de muerte. Durante su recuperación, la gravedad de las heridas le impedía incluso comer y beber cualquier tipo de líquido.

La víctima narró que Érick ya había tenido comportamientos violentos pero en esa ocasión, todo escaló muy rápido cuando le advirtió que debía atender sus problemas de adicción si quería que la relación continuara.

En ese momento ambos se encontraban en un automóvil; Érick comenzó a exigirle el acceso a sus redes sociales para revisarlas y la insultó, por lo que Mya se bajó del vehículo ya que sólo quería llegar sana y salva a su casa.

“Yo pensé que me iba a abrazar porque me rodeó con su brazo, pero entonces me atacó con su navaja; yo le dije que parara que estaba sangrando y él me dijo: “perdóname mi amor”, “perdóname” mientras ahora sí me abrazaba, (como queriendo que lo disculpara por lo que había hecho). En eso, yo grité ¡ayuda! ¡ayuda!, él se enojó más y fue ahí cuando me ocasionó todas las demás lesiones”, narró Mya en una entrevista brindada a este medio de comunicación .

Después de eso, un hombre se acercó y le dijo al novio de Mya que parara por lo que este, entró en pánico y huyó del lugar.

“El joven que le dijo a mi agresor que parara, llamó a la ambulancia, pero él también se fue de ahí; por lo que me quedé tirada junto a un lote baldío. A los pocos minutos vi que venía otra vez el carro de mi novio así es que me asuste más y pensé que iba a rematarme, por eso, me levanté como pude y traté de correr pero el auto me acorraló y entonces vi que era su mamá”, contó la víctima.

La madre de E. D. B. C., llegó al lugar de los hechos y le dijo “perdóname hija, de haber sabido que te iba a hacer algo así, no hubiera dejado que te fueras con él”.

“Ella me auxilió, le llamó a mi mamá y me llevaron a Urgencias; me sacaron radiografías, me suturaron la espalda y las manos y me trasladaron a Chihuahua; ahí el doctor le dijo a mi mamá que tenía la tráquea abierta, que me habían perforado un pulmón y que había perdido mucha sangre por lo que me hicieron tres transfusiones”.

Cuando el agresor fue presentado ante el juez Érick Estrada, éste decidió reclasificar el delito de tentativa de feminicidio, formulado por el Ministerio Público, a sólo lesiones calificadas y violencia familiar, motivo por el cual también modificó la medida cautelar de internamiento a libertad condicional y le impuso como restricciones: no acercarse a la víctima, no acercarse a Camargo, no salir de Delicias y tomar terapias.

Por ello, la Fiscalía apeló la resolución y consiguió que, en segunda instancia, el magistrado Rogelio Guzmán Holguín dictará el internamiento preventivo, pero el adolescente agresor no acudió a la audiencia en la que se le impondría esta medida cautelar el 31 de enero.

Érick se mantuvo oculto y tramitó un amparo para poder seguir en libertad hasta la conclusión del proceso penal en el que, finalmente, fue encontrado culpable.