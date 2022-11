Sin avances, demanda por extorsión que interpuso exfuncionario

Chihuahua.– Marcelo González Tachiquín, exsecretario de Educación, dijo que el próximo 29 de noviembre se cumplen tres años de que denunció penalmente por extorsión, amenazas, inadecuada administración de la justicia y discriminación al exgobernador Javier Corral, al exfiscal César Peniche, al exfiscal de los “Expedientes X” Francisco G. A., así como a otras personas involucradas, y sin embargo la FGE no ha actuado en consecuencia.

“Hasta la fecha no hay nada. A pesar de que él (Corral) y otros pillos me cobraban extorsión sube fotos en fiestas todos los días en Facebook”, lamentó.

González Tachiquín denunció por medio de una carta que envió a El Diario hace tres años, que un colaborador cercano del exfiscal Peniche, en la denominada “Fiscalía Anticorrupción”, le exigió la cantidad de 400 mil pesos durante el año 2018 a cambio de no detenerlo por las investigaciones en su contra en los “Expedientes X”.

En la misiva González Tachiquín aseguró que hubo más exservidores públicos “duartistas” que fueron extorsionados.

“El argumento que me dio (para la extorsión) fue tu casa está limpia, pero te la podemos ensuciar. A finales de diciembre de 2018 y después de estar pagando la extorsión por 12 meses, me volvió (el exfiscal Peniche) a exigir más dinero, lo que ya no estuve en condiciones de pagar y como por arte de magia me aprehendieron diez días después con todo un montaje mediático y a pesar de estar amparado contra cualquier aprehensión”, señaló.

González Tachiquín denunció textualmente en su carta lo siguiente: “Los últimos tres años han utilizado todo a su alcance para desacreditarme e inhabilitarme políticamente, intentando involucrarme con un red de corrupción de la que nunca he formado parte”.

“En distintos momentos, entre octubre de 2016 y hasta principios de enero de 2019 estuve en contacto con funcionarios públicos de primerísimo nivel para aclarar las supuestas irregularidades. Dichos personajes incluyen al gobernador (Javier Corral), su esposa (Cinthia Chavira) y el fiscal General (César Peniche), hasta varios secretarios estatales, directores, diputados federales y locales, senadores e integrantes del Poder Judicial”, agregó.

“De mis gestiones lo único que obtuve fue que en diciembre de 2017, el fiscal General del Estado, por conducto de uno de sus colaboradores de la Fiscalía Anticorrupción me exigía pagar una extorsión de 400 mil pesos. El argumento que me dio fue: Tu casa está limpia, pero te la podemos ensuciar”, señaló.

“A finales de diciembre de 2018 y después de estar pagando la extorsión por 12 meses, me volvió a exigir más dinero, lo que ya no estuve en condiciones de pagar, y como por arte de magia me aprehendieron diez días después con todo un montaje mediático y a pesar de estar amparado”, fue lo que publicó El Diario hace tres años, según la carta de González Tachiquín.