'Sin agua, vivimos una situación de emergencia'

Chihuahua, Chih.- Vecinos de la colonia Rosario volvieron a realizar una movilización para denunciar la falta de agua que se vive en esta colonia, que dijeron se repite en la Dale y Cerro de la Cruz y que calificaron como una situación de emergencia. El pasado viernes durante la noche los afectados recorrieron las calles de la colonia con megáfono para reunir a un nutrido grupo que levantó la exigencia ya que desde hace días no contaban con agua.

Tras ello comentaron que acudieron algunas pipas, sin embargo, estas no surtieron a todos los colonos y de nueva cuenta amanecieron sin el servicio. Por su parte el director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Alan Falomir, detalló que esta falla fue atípica debido a la vandalización de uno de los pozos que surte esta zona, situación a la que dieron solución, comentó, no obstante, se espera que el servicio se reestablezca a más tardar hoy debido a que aún falta alcanzar los niveles de almacenamiento necesarios.

“Vivimos una situación de emergencia y dada la gravedad de estos días en que estuvimos sin agua ya perdimos la paciencia y decidimos organizarnos”, comentaron los afectados quienes afirmaron que asocian la instalación de las Ferias de Santa Rita con estas fallas en el servicio, ya que tienen este problema siempre en dicha temporada a excepción de los años anteriores.

Enfatizaron que sí hubo pipas que acudieron pero llevaban folios, por lo que no surtieron a todos los domicilios, incluso el director de la JMAS confirmó que se tuvieron que contratar servicios particulares debido a que no se tenían disponibles las pipas suficientes, mismas que cubren rutas específicas para atender hasta un 2 por ciento de la población que no cuenta con el servicio de red de agua potable.

Por ello los vecinos se han organizado en redes comunitarias como grupos de Whatsapp ya que de no resolverse la problemática advirtieron que acudirán a las instalaciones de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y a la presidencia municipal para exigir se resuelva su problemática.

Se trabaja en resolver el problema: JMAS

Por su parte Alan Falomir, director de la JMAS explicó que este problema fue ocasionado por la vandalización del Tanque A, que surte a estas colonias, y que si bien ya se dio resolución se debe esperar a que alcance los niveles óptimos para la restitución del servicio de manera regular.

“El asunto está en que tras la vandalización se perdieron los niveles del tanque y para poderlos recuperar es una maniobra muy complicada, porque ahorita por los altos consumos de agua que tenemos en toda la ciudad el traer volúmenes de otra zona pues se nos complicó, pero ayer en la noche el tanque se llenó a la mitad de su capacidad, pero a las 4 de la mañana que se abrió y por la falta de agua en las casas se terminó de vaciar a las dos horas”, destacó.

Aseguró que en la mayoría de la colonia ya se tenía servicio, sin embargo había calles en las que no.

Comentó que tras el incidente se solicitó la coordinación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes permanecerán en la vigilancia constante de esta zona, debido a que, señaló, se trata de una problemática grave el ataque a los pozos, pues se robaron piezas de bronce mismas que son especializadas, y que más allá del monto económico pegan en las afectaciones a las familias y su servicio.

Consideró que actualmente la situación de falta de agua es la que se espera para la temporada, no obstante dijo que buscarán minimizar el impacto en los distintos sectores, por lo que hizo un llamado a la población a el ahorro del agua.