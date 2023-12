Sigue venta de predios robados al municipio

Nuevo Casas Grandes.- La regidora de la cartera de Desarrollo Urbano, Cinthia Rubio Tabarez, que con sus investigaciones destapó la red de corrupción que derivó en el encarcelamiento de la presidenta municipal, Cynthia Marina Ceballos Delgado, declaró que pese a estar presa, sus cómplices siguen negociando los terrenos robados al municipio de Nuevo Casas Grandes.

Viendo que la maquinaria de corrupción no se ha detenido pese a la persecución jurídica en contra de este caso, donde 17 terrenos propiedad del municipio fueron desincorporados y vendidos a escondidas del Ayuntamiento, Cynthia Rubio Tabarez solicitará ante Cabildo que se ordene congelar en Catastro esas claves catastrales.

“En el seguimiento que le he dado a los expedientes sobre estos terrenos, me encuentro que en los últimos días al menos cuatro de ellos ya fueron vendidos a otros particulares, lo que me parece realmente sorprendente porque saben que vamos a buscar reclamarlos y recuperar lo que es propiedad del municipio, pero los involucrados no han dejado de realizar estas acciones ilícitas”, señaló la regidora de Desarrollo Urbano.

Asimismo, Rubio Tabarez dijo que al bloquear las claves catastrales de estos 17 terrenos, se impedirá que las personas que adquirieron esos predios municipales de manera mal habida, sigan vendiéndolos e involucrando a más gente, pues el siguiente paso será iniciar el proceso de recuperación pues se trata de superficies destinadas al aprovechamiento público, no privado y demandar a los responsables.

La regidora de Desarrollo Urbano dio a conocer que en el trabajo de campo que ha realizado en los diferentes departamentos involucrados en esta red de corrupción que maquinaron la entonces alcaldesa, Cynthia Ceballos y su ex secretaria del Ayuntamiento, Silvia Ivón Hernández Parra, le ha tocado ver a algunas de las personas involucradas en la compra de estos terrenos, realizando trámites ante las propias oficinas de la Presidencia Municipal para seguir operando las acciones de compraventa.

“Siguen ostentándose como los dueños legítimos de estos 17 terrenos, cuando saben de manera plena que se trata de bienes propiedad del municipio y todavía tienen el descaro de usar los mecanismos institucionales para seguir sosteniendo su red de corrupción”, indicó Rubio Tabarez.

Por último, aclaró que pese a que los compradores finales alegan haber adquirido estos predios “de buena fe”, es obvio que tenían conocimiento de las circunstancias en que se apropiaron de terrenos como por ejemplo, el parque público de la colonia Las Nogaleras, tanto así, que hubo protestas e investigaciones posteriores y los presuntos dueños apuraron todo el proceso para fincar en esas superficies en busca de “derechos adquiridos”, mientras en la Presidencia Municipal, Cynthia Ceballos mantuvo frenadas las acciones para recuperar esos predios.

