Sigue ‘obsesión’ de morenistas por Adriana Terrazas

Ciudad Juárez.— El grupo parlamentario de Morena en el legislativo estatal analizará si avanza con su proyecto de separación de la diputada Adriana Terrazas Porras de la bancada, luego de que la Comisión Nacional de Honor y Justicia de ese partido determinó no entrar al estudio de desafiliación por considerar no ser de su competencia.

“La bancada todavía no se reúne después de que conocimos la resolución. Me parece que no debe ser una cuestión de sentimientos, es una presidencia que apenas le quedan seis meses, creo que la bancada lo ve en una cuestión más objetiva”, comentó el líder de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso estatal, Cuauhtémoc Estrada Sotelo.

Ayer, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena rechazó los procedimientos sancionadores que promovieron los diputados de la bancada morenista en contra de Terrazas Porras por aceptar ser propuesta por el PAN, PRI y MC para encabezar al Poder Legislativo.

El conflicto entre Terrazas Porras y la bancada de Morena surgió porque el grupo parlamentario morenista presentó como propuesta para la presidencia del Congreso (que le correspondía por turno) a Benjamín Carrera Chávez, pero la diputada fue propuesta del PAN, que secundaron PRI y MC.

Al respecto, la presidenta del Legislativo dijo que sigue la hostilidad que representa la discriminación a su manera de entender y hacer política.

“Creo que ya sobrepasaron los límites, y no sé qué instancias les quedan a ellos, pero yo sólo tocaré una si siguen obsesionados, porque esto ya se convirtió en una obsesión”, dijo.