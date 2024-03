Sigue Nuevo Casas Grandes golpeado por la corrupción

Chihuahua, Chih.- El municipio de Nuevo Casas Grandes sigue sumando conflictos políticos, corrupción e incidentes criminales que golpean directamente a la población de esta ciudad del Noroeste del estado de Chihuahua.

Aun cuando la anterior alcaldesa, Cynthia C. D., está en prisión preventiva por casos de mal manejo de recursos, expolicías municipales siguen siendo protagonistas de conflictos y agresiones, mientras que presuntos hechos de corrupción aún pesan sobre la actual presidente municipal y hermanastra de Cynthia, Edith Escárcega Escontrías.

Desaparición de la Policía Municipal por nexos con el narco e irregularidades.

Fue durante el 17 abril de 2023 cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentó ante las titulares de los poderes Legislativo y Judicial estatal una radiografía con diversos datos sobre la criminalidad en la entidad, advirtiendo “favoritismos” del Ayuntamiento y la Policía Municipal hacia grupos delictivos en Nuevo Casas Grandes.

El 2 de mayo, el cuerpo semidesnudo de un hombre víctima de asesinato apareció suspendido de un arco de la Plataforma Centinela, en el municipio vecino de Casas Grandes, crimen que motivo a que, el 4 de mayo, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) tomara el control de las labores de vigilancia en Nuevo Casas Grandes.

El Estado retiró 169 armas de fuego e inició con un proceso de depuración que redundó en la renuncia de prácticamente todos los elementos de la corporación municipal que reprobaron o se negaron a realizar los exámenes de control y confianza.

No obstante, ya disuelta la Policía Municipal, el 17 de julio siguiente, Ceballos nombró como director de Seguridad Pública a Edgardo Quiroz Castañeda, mismo que fue desarmado días después por la SSPE.

La todavía alcaldesa no sólo hizo la designación sin haber consultado al Cabildo o al Congreso del Estado, sino que también eligió a un elemento que no contaba con licencia para portar armas en Nuevo Casas Grandes para ocupar un cargo que en ese momento no existía pues ya no había Dirección de Seguridad Pública.

Exalcaldesa y su suplente, señaladas por corrupción

Cynthia Ceballos fue arrestada el 12 de noviembre, acusada por la Fiscalía Anticorrupción de peculado agravado en la venta presuntamente irregular de seis terrenos por un valor de 2.1 millones de pesos, derivada de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

A esta acusación se añade un segundo proceso penal, por el delito de uso ilegal de atribuciones, al haber adquirido a finales del 2022, cuando era Presidente Municipal de Nuevo Casas Grandes, tres camiones chatarra para la recolección de basura, mismos que en mayo le fueron decomisados por el embargo que pesa contra la compañía originaria de Chihuahua capital. Esto por un monto de 4 millones 245 mil pesos que deberá regresar al erario municipal.

Sin embargo quien llegó en sustitución de la alcaldesa, fue su hermanastra y ex Oficial Mayor, Edith Escárcega Escontrías, en quien recaía una acusación, en el Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, por el faltante de un recurso por 96 mil pesos que correspondía al cobro a vendedores ambulantes, según denunció la inspectora de Comercio, Bertha Alicia Jiménez Morales, desde el 13 de julio de 2023.

Según el archivo periodístico de El Diario durante una “acalorada sesión de cabildo, la funcionaria (Alicia Jiménez), que cuenta incluso con una denuncia para investigar el destino de esos fondos faltantes en el cobro por el ambulantaje, llevó documentos comprobatorios en donde exhibió a los regidores del Ayuntamiento, los que contenían supuestamente la firma de la exfuncionaria para amparar esas cantidades faltantes”.

No obstante, el 18 de noviembre, el Cabildo tomó protesta a Edith Escárcega par suplir a Ceballos Delgado quien, para entonces, ya había sido vinculada a proceso penal.

Actualmente, la alcaldesa al igual que su predecesora se ha negado a firmar el convenio para que el estado asuma el control de la vigilancia vial, para lo cual ya se encuentra preparado con un despliegue en cuanto se firme dicho permiso que correspondería al Ayuntamiento.

Asesinaron a Oficial Mayor

Si bien estos son algunos actos de corrupción o agresiones que involucran a funcionarios públicos del municipio de Nuevo Casas Grandes, otros hechos delictivos como crímenes de alto impacto han golpeado directamente al Ayuntamiento.

Tal fue el caso del asesinato el 13 de diciembre del Oficial Mayor, Pedro Pablo Lara Chávez, quien duró sólo 16 días en el cargo luego de ser nombrado por la alcaldesa Edith Escárcega Escontrías.

Expolicías involucrados en hechos violentos y delitos

Ya destituido Edgardo Quiroz Castañeda, se ha visto envuelto en distintos hechos, siendo arrestado el 17 de noviembre de 2023 en un operativo, por la posesión de dos patrullas de Nuevo Casas Grandes, además de ostentarse como "Director de Seguridad Pública" del municipio, un cargo que ya no tenía.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el sujeto fue presentado ante el Ministerio Público por lo delitos de usurpación de funciones y resistencia a particulares, delitos considerados no graves, por lo que fue puesto en libertad bajo reserva de ley.

El mismo Edgardo fue identificado como el responsable de incitar a pobladores y agredir también a seis elementos de la SSPE que atendían un incidente vial en el que murieron dos personas, una de ellas expolicía de la corporación, el pasado domingo 10 de marzo.

Otro de los elementos, que también se encuentra enfrentando un proceso penal es José Alfredo Jiménez Estrada, ex escolta de Cynthia Ceballos, quien fue detenido el 6 de cotubre de 2023 y vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad, lesiones agravadas y amenazas, por haber golpeado al periodista Dinazar Echavarría Ramírez al salir de Cabildo durante el 14 de septiembre de 2022.

También policía, pero quien se encuentra en prisión, es la exsubdirectora de Seguridad Pública, Clara Rossana Apodaca Vázquez de 35 años, quien fue aprehendida el miércoles 19 de julio del 2023, acusada por su ex esposa de violencia familiar, privación ilegal de la libertad en grado de participación y amenazas, donde también aparece como afectada la actual pareja sentimental de la víctima.

Conflictos sin fin

