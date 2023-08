Sigue incertidumbre por el caso Coyame

Familiares de los 13 migrantes desaparecidos en Coyame del Sotol permanecían hasta ayer en la incertidumbre de saber si las siete osamentas rescatadas en El Mimbre pertenecen o no a sus seres queridos, debido a que la Fiscalía General del Estado (FGE) les dijo que no podía confirmarles hasta que se hicieran las pruebas genéticas.

“Estamos en espera nada más, ya me duele la cabeza, porque entonces no sabes si son o no son, y al final no tenemos nada”, confesó uno de los familiares.

Los familiares desmintieron además a la fiscal especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada, Ada Miriam Aguilera Mercado, quien ayer informó en una rueda de prensa que uno de los 13 migrantes había sido rescatado con vida y sólo eran 12 los buscados por las autoridades.

Ayer en rueda de prensa, el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, confirmó el hallazgo de restos óseos en un lugar conocido como El Mimbre, pero dijo que se tendrá la certeza jurídica de las identidades hasta que se obtengan los resultados de las pruebas biológicas de ADN.

Sin embargo, dio a conocer que “por estos hechos se tiene a una persona detenida, la cual está identificada como Julián N., alias ‘El Roque’, capturado el 28 de febrero por el delito de privación de la libertad derivado de las investigaciones de la desaparición de las personas”.

El titular de la Comisión Local de Búsqueda (CLB), Víctor Alfredo Hinojos Paredes, explicó que los trabajos iniciales de reconocimiento se realizaron por el Grupo Especializado de Búsqueda de la Agencia Estatal de Investigación, de la Dirección de Servicios Periciales y de Sedena, a fin de determinar si existía o pudiera ser posible la existencia de algún indicio, realizando pozos de sondeo.

Dijo que con la intervención de la Unidad Canina, el elemento canino Striker marcó de manera inmediata la posible existencia de restos óseos, se comenzaron con los trabajos de exhumación en una profundidad inicial aproximada de 1.20 metros.

Los 13 desaparecidos son los chihuahuenses José Luis Pallares, de entonces 47 años de edad; Javier Ricardo López Rodríguez, de 38; Amador Aguilar Mendoza, de 55; Emmanuel Aguilar Bailón, de 24; Lorenzo Abraham González Mendoza, 39; Benigno Alberto Álvarez Castro, de 36; Luis Carlos Islas Villegas, de 30; Alan Ricardo Salas Torres, de 22 y Daniel Villa Rascón.

También forman parte del grupo los mexicanos Elías Girón Mateo, de 31 años, habitante el Estado de México, y Rodolfo Guzmán González, de 32 años, originario de la ciudad de Querétaro, además de dos chihuahuenses más de entonces 33 y 37 años de edad, cuyas identidades no han sido reveladas debido a que un integrante de su familia está enfermo y no sabe de su desaparición.