Sigue impune venta de cigarros electrónicos

Chihuahua— La venta de cigarros electrónicos, también conocidos como vapeadores o vaporizadores en máquinas expendedoras sigue realizándose en completa impunidad en diferentes plazas comerciales.

Pues de acuerdo con el subdirector de Gobernación Municipal, Daniel Olivas Mariñelarena, son la Comisión Federal para los Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la estatal (Coespris) las únicas dependencias que pueden girar una orden para el retiro de estas y el Municipio entraría como apoyo.

Informó que las primeras notificaciones que se han realizado han sido para que las máquinas estén dentro de los establecimientos comerciales donde nada más entran mayores de 18 años como son los bares y antros, pero que no estén al alcance de menores de edad.

En días pasados varios ciudadanos se quejaron de la presencia de máquinas de cigarros electrónicos o vapeadores, algunos de la marca Massking, en Distrito 1 y Paseo Central. Esto ya que a pesar de que contienen una etiqueta advirtiendo sobre los daños a la salud, cualquier persona puede comprarlos.

En el caso de otros negocios como en la Plaza de la Tecnología en el Centro de la ciudad, claramente están los letreros de prohibida la venta de estos cigarros a menores y son los encargados los responsables de negar el servicio a quien no sea mayor de edad.

El funcionario municipal reconoció que existe una disposición federal que prohíbe la comercialización de los cigarros electrónicos a quienes no son mayores de edad, así como son los tradicionales de tabaco.

Sin embargo, Olivas evidenció que existe una ambigüedad en la ley, pues impide a la autoridad municipal actuar por encima de lo que dispongan las autoridades estatales y federales, en este caso la Cofepris y Coespris, aunque aclaró que están en la mejor disposición de colaborar en caso de solicitarlo.

Ventas sin control

Según la página oficial del fabricante en México, se trata de cigarrillos electrónicos desechables cuya carga va desde las 500, hasta las mil 500 hits, o “fumadas”.

Lo anterior, dependiendo de la presentación que se elija pues tienen desde líneas Slim, hasta Pro Max, lo que determina el tamaño de su batería, el contenido de nicotina, sabores y otros factores. Si bien en su página señalan que su venta está prohibida a menores de 18 años bajo cualquier circunstancia, dicha advertencia no es evidente en las máquinas en las que se expenden, y no hay una forma de controlar si un menor adquiere el producto.

De igual forma, su distribución se considera prohibida desde noviembre del 2020 por la Suprema Corte de Justicia, resolución que fue ratificada en enero de este 2021.

Este producto contiene una advertencia en una tira blanca sobre su contenido de nicotina en inglés: “Warning This product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical (Advertencia. Este producto contiene nicotina. La nicotina es un químico adictivo)”.