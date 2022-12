Sigue firme en Morena Adriana Terrazas

Ciudad Juárez.— El proceso de expulsión de la fracción morenista de la diputada presidenta del Congreso, Adriana Terrazas Porras, se encuentra sin resultados a tres meses de que sus mismos compañeros de bancada promovieron el asunto al interior del Legislativo estatal y en la Comisión de Honor y Justicia de Morena.

“No sé, yo le perdí la pista a eso hace rato, entiendo que está en Comisión, pero no tengo información. Entiendo que hay un proceso que sigue todavía, por así decirlo, vivo, pero ya me he concentrado en otros temas”, dijo el diputado Benjamín Carrera Chávez.

Incluso el proceso de expulsión del partido también se encuentra “atorado” en la Comisión de Honor y Justicia de Morena, aunque existe una separación informal entre Terrazas Porras y el resto de los legisladores de ese partido.

“Ya tiene cuatro o cinco meses que no asiste a las reuniones de partido, supongo que ella automáticamente se excluyó, tampoco la hemos invitado”, comentó el legislador.

Luego de que la expriista fue designada presidenta del Congreso con apoyo de las bancadas de PAN, PRI y las representaciones legislativas del PT y MC, sus mismos compañeros promovieron un proceso de expulsión de la bancada.

La misma fracción morenista había propuesto a Carrera Chávez, pero el Pleno aprobó la presidencia a favor de la diputada con 23 votos a favor contra 10 abstenciones de los 10 restantes morenistas, que a manera de protesta se retiraron de la sesión.

Por su parte, Terrazas Porras presentó una postura firme de cara al procedimiento de la bancada y otros recursos legales que ante tribunales jurisdiccionales presentó el morenista Benjamín Carrera.

“Morena va más allá de la bancada legislativa de Morena, mañana voy a tomar posesión como presidenta del Congreso del Estado”, dijo la legisladora, quien adelantó que recurrirá a denunciar violencia política de género por parte de su bancada, que la relega.

“Soy un creyente de la legalidad, creo que los procesos jurisdiccionales tengan que seguir su camino y espero que se dé. Yo no tengo problema personal, creo que fue incorrecto lo que se hizo, pero ya serán otras las instancias que tendrán que decidir”, consideró Carrera Chávez.