Sigue en pie el traslado de la jirafa ‘Benito’ a Puebla

Chihuahua— Tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la disposición de dar celeridad al traslado de la jirafa Benito al santuario Africam Safari en Puebla, el Gobierno del Estado mantiene su postura de enviarlo al centro del país para poder concluir con el caso del ejemplar del Parque Central.

El secretario de Gobierno, Santiago de la Peña, declaró que tras estas declaraciones esperan haya celeridad por parte de la Profepa la cual el día martes emitió un comunicado en el que negaba que hubiera condiciones para el traslado tras las denuncias recibidas en dicha Procuraduría. No obstante, sobre este tema el secretario consideró como un “crimen”, que actores políticos estén más preocupados por este tema que por la crisis migrante en la que el Gobierno federal sigue siendo omiso.

“Lo que necesitamos es que Profepa ayude a agilizar los trámites y que no convierta esto en un proceso administrativo lento y que no estemos resolviendo en 6 u 8 meses. Me parece que incluso las condiciones de temperatura actual deberían impulsar a que esto se resuelva más rápido. Yo con mucho gusto vi el día de hoy que el presidente de la República, ante un cuestionamiento directo, ofreció la plena colaboración del Gobierno federal para agilizar los trámites. Ojalá que con esta expresión del presidente las autoridades que tienen a su cargo nos ayuden a agilizar los trámites y que pronto la veamos arribar a este destino”, expresó.

El funcionario aprovechó el tema que ha sido muy controversial derivado de la intervención de actores políticos, como es el caso de la diputada federal Andrea Chávez. Por ello señaló que Chihuahua enfrenta problemáticas más complejas y crisis humanitarias como la de la migración, en las que consideró también debe haber gestiones ante la Federación con el fin de que haya un cambio de fondo en las políticas públicas para resolver el tema en el que son familias y personas las que se están viendo afectadas.

“Es realmente un crimen como estamos discutiendo las condiciones de la jirafa Benito, que afortunadamente ya tenemos todo listo para que se vaya al Africam Safari. Nada más estamos esperando que funcione la maquinaría del federal para que liberen todos los permisos de traslado. Pero así como nos preocupamos por Benito creo que también tenemos que voltear a ver a los migrantes, a los ciudadanos de Chihuahua que están en condiciones precarias. Qué importante es ponerle atención a Benito, pero qué importante sería también que recibiéramos del Gobierno federal y de algunos actores que están preocupadas por este tema, que Chihuahua recibiera la atención respecto de los temas relevantes”, enfatizó.