Sigue bajo desempeño de Corral como gobernador

Chihuahua— Los chihuahuenses siguen reprobando el desempeño de Javier Corral Jurado como gobernador de la entidad, debido a que solamente el 23 por ciento lo aprueba, que lo ubica por debajo de la media nacional que es del 29.9 por ciento, según la encuesta del mes de octubre de Arias Consultores.

El documento señala que el 68.8 por ciento de los chihuahuenses encuestado reprueban a Javier Corral en su desempeño como mandatario estatal, mientras que el nivel de confianza se mantiene bajo con el 26.2 por ciento.

En materia de seguridad el 87.6 por ciento mencionó en el mes de octubre no ha mejorado, mientras que el 5.6 por ciento asegura sí, mientras que el resto sigue indeciso, el 77.6 por ciento dice sentirse inseguro al vivir en la entidad.

Uno de los temas que más ha declarado el gobernador que se combate y para el cual incluso se creó una fiscalía especial, es la corrupción, sin embargo la ciudadanía no percibe cambios en el tema y dice que esta no ha cesado. Las encuestas señalan que en octubre el 74.9 por ciento dijo que no hay una disminución.

Otro de los rubros, que representan el “talón de Aquiles” del actual gobierno son los Servicios de Salud, en donde el 78.1 por ciento de los chihuahuenses que respondieron a la encuesta dicen que no se ha visto mejora.

La encuesta presenta otros temas relacionados a los servicios del Gobierno estatal, pero tampoco le va bien a la labor realizada en los más de 3 años frente a gobierno, a Javier Corral Jurado.

En obra pública estatal el 75.1 por ciento dice que no se ve mejora; mientras que en materia de economía y empleo el 72.9 por ciento asegura que no ha mejorado contra el 23.4 por ciento que dice que sí.

Las dos áreas donde mejor le va es en el mejoramiento del turismo en la entidad, ya que el 66.8 por ciento dice que no ha mejorado; mientras que en la entrega de apoyos a personas de escasos recursos, los encuestados dicen que no, en un 66.9 por ciento.