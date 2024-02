Sigo firme en el Distrito 7 a pesar del fuego amigo: Nono Corral

Chihuahua.– Jesús Roberto “Nono” Corral, virtual candidato por el Distrito 7 federal con cabecera en Cuauhtémoc, dijo que su candidatura de PT – Morena y Partido Verde sigue firme, sin embargo, dijo no descartar cambios porque como en todas las fuerzas políticas existe el fuego amigo, y no tendrá la plena certeza hasta que cierren los registros en el partido, el último minuto del 29 de febrero.

Lo anterior, luego de que el fin de semana surgieran versiones sobre su declinación por la candidatura y la supuesta postulación de Guadalupe “Lupita” Pérez en su lugar, lo cual ella negó en redes sociales e incluso, manifestó apoyo hacia Corral.

Explicó que luego de la publicación de las candidaturas para 300 distritos electorales, la dirigencia de Morena trató de cambiar la configuración en alrededor de 30 distritos, un 10 por ciento de la lista, algo que afectaba a 9 candidatos del Verde Ecologista y a uno del PT, o sea él.

"Debemos entender que esto es una alianza, pero Morena unilateralmente hizo una fe de erratas sin tomar en cuenta al Partido del Trabajo y al Verde Ecologista; esto provocó un jaloneo intenso que se resolvió en la cúpula de los partidos, tuvieron que regresar a los acuerdos originales porque se iba a hacer un cisma, regresaron las cosas a su estado original", declaró.

Corral Ordoñez no quiso abundar en una interpretación de la circunstancia política, insistiendo en el fuego amigo del interior, y citó al “filósofo de Rubio” Artemio Iglesias, en el sentido de que un puesto político no se tiene asegurado hasta no tener el primer cheque. “No soy candidato hasta que se cierren los distritos hasta el último día de febrero”, concluyó.

