Siento un hueco tan grande en el corazón: abuela de menores calcinados

La madre de Denise Mora Minjarez, Claudia Minjarez, escribió un emotivo mensaje para despedir a su hija y sus tres nietos, luego de pasar una triste Navidad al velarlos la tarde del 24 de diciembre.

“Ya nada va ser igual, pero pronto estaré a tu lado mi niña hermosa, mi flaquita. Yo sé que ya estás con tus bebés y no sufres pero te extraño mucho”, fueron unas de las palabras escritas este lunes a través de sus redes sociales.

En una breve ceremonia, los familiares de Denise, Tania, Ángel y Axel los velaron la tarde del 24 de diciembre en la funeraria Hernández de la avenida Tecnológico en Paseos de Chihuahua, para posteriormente dirigirse al Panteón Municipal No. 3 ubicado al norte de la ciudad.

“Hay tantos recuerdos que le pido a Dios que me dé fuerzas cada minuto que pasa, cada segundo que pasa, pienso y pienso que ya no los voy a volver a ver y no termino de entender que ya no están aquí conmigo. Me siento sin fuerzas, siento un hueco tan grande en el corazón” expresó.

“Me dejan un gran dolor un dolor tan grande, se me adelantaron con toda una vida por seguir, Dios me los prestó y mi Dios se los llevó a su lado. Un día volveremos a estar juntos, a reír y jugar. Mija Denise Minjarez al nacer te recibí con los brazos abiertos y me dio tanta alegría tenerte en mi vientre y en mis brazos, un día volastes, ahora vuelas alto mi Denise lombriz así te decía de cariño”.

A sus nietos escribió “Tú Ángel Julián, me distes las dicha de ser abuela, de ser tu títa y me llenastes de felicidad cuando nacistes y te me fuistes muy pronto a tus 8 añitos, mi güerito hermoso. tú Axel Emilio también me llenastes de alegría cuando nacistes mi tercer nieto mi bello güerito te me fuistes muy rápido a tus 6 añitos. Tú Tania Sinaí ‘sinayiyi’, así te decía mi princesa mi única nieta y mujercita tan poquito me durastes a tus 4 añitos y te me fuistes con tu mami y tu hermanito Ian, ya están juntos los tres. Pronto estaré a su lado pronto estará su mami y ‘tita’ con ustedes. Los amo un gran beso hasta el cielo mis amores”.