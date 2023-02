Si no hay piso parejo, no hay nada: Maru

Chihuahua.- Miles de personas se congregaron ayer en la explanada de la Plaza Mayor en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) que sería debilitada con la aprobación de la reforma electoral denominada Plan B, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante lo cual la gobernadora Maru Campos afirmó que, “los chihuahuenses sabemos dar la batalla y que sin el INE no habría piso parejo en los procesos electorales”.

De acuerdo con estimaciones de la Coordinadora Estatal de Protección Civil (CEPC), fueron alrededor de 10 mil personas las que se dieron cita en la plancha de la Plaza del Ángel, en donde bajo el grito de “Mi voto no se toca” y “Desde Chihuahua defendemos la democracia”, mostraron su rechazo a la reforma electoral.

El 22 de febrero la Cámara de Senadores aprobó con 72 votos a favor y 50 en contra dicha reforma, la cual fue enviada al Poder Ejecutivo federal misma que deberá promulgarse en los próximos días.

Esto implica que en Chihuahua la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) despedirá a 38 vocales o consejeros electorales, mientras que reducirá de cinco a tres a los integrantes.

Esto ha sido calificado con un debilitamiento de las instituciones y un golpe a la democracia en el país, razón por la que ayer alrededor de 10 mil chihuahuenses acudieron al llamado realizado por organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de defender la integridad del INE.

Ante esto, la gobernadora Maru Campos quien fue una de las asistentes al evento, manifestó que Chihuahua ha sido un referente de la vida democrática del país y tal como ocurrió a finales de la década de los ochenta, con el denominado “verano caliente” de 1986, que luego derivó en un movimiento nacional que concluyó con la creación del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), por lo que dijo que los chihuahuenses están listos para dar una nueva batalla en defensa de las instituciones que rigen al país.

Recordó que durante todo este tiempo, México ha tenido un avance considerable en la consolidación de las instituciones, siendo el INE uno de los referentes a nivel mundial por su aportación a la democracia, garantizando procesos limpios, transparentes y sobre todo que garantizan la legalidad.

La mandataria estatal afirmó que la desaparición del INE sí representa un peligro para México al establecer: “si no hay INE, no hay elecciones, no hay piso parejo, no hay nada, quienes defendemos la democracia no permitimos que se destruya al INE”, sentenció.

La congregación que tuvieron ayer los chihuahuenses fue parte de un movimiento nacional convocado por diversas organizaciones civiles como Freena, Sí por México, Sociedad Civil México, Poder Ciudadano, UNE y Unidos Por México, entre otras.

Cabe señalar que a pesar de las fuertes rachas de viento que azotaron ayer a la capital del estado, no se reportaron incidentes durante el evento que tuvo una duración aproximada de una hora.

