'Si aceptamos a Corral en el PRD nos lo pinta de negro'

Chihuahua.– Luego de que Javier Corral anunciara su renuncia al PAN y comenzaran las especulaciones sobre su militancia en otros partidos, la dirigente del PRD a nivel local, Nohemí Aguilar, dijo que en las filas del partido del sol azteca el exgobernador panista no tiene cabida, a pesar de que ya fue miembro alguna vez.

“Yo sí te pinto a un Javier Corral con mucha negatividad, si le damos apertura en el partido, nos lo va a pintar de negro, realmente no es una buena opción jalar a una persona con tanta negatividad con tanto odio y con tanta saña que tiene”, externó Aguilar Rayos.

A su criterio, dijo, Corral demostró durante todo su quinquenio que lo único que le importaba era vengarse, y por lo tanto actuó como un gobernador autoritario al que no le interesaban las causas del pueblo

“Nosotros realmente no necesitamos a personas así. Sí se han querido sumar personas negativas pero estamos dando cabida a activistas sociales a quienes se dedican a trabajar para la sociedad y personas que no tienen una ambición política vieja, de esos políticos viejos que no nos han llevado a nada bueno y por fortuna nos deslindamos de ellos.

Mientras tanto, al interior del PAN analizan si las declaraciones que emitió Corral Jurado serían suficientes para iniciar un proceso formal de expulsión.