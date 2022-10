Será la obra más importante jamás vista: Alberto Espino

Chihuahua.— “‘La Golondrina y su Príncipe’ será la obra teatral musical masiva en vivo más importante que se ha presentado en Chihuahua, con una superproducción que en cuanto a número de personas, música, escenografía y montaje es similar a la obra de ‘Shakespeare en el Parque’ que se exhibe desde hace 70 años en Nueva York, sólo que aquella tiene un costo de 25 millones de dólares”, expresó el productor y artista chihuahuense Alberto Luis Espino de la Peña.

En entrevista exclusiva ayer con El Diario, el también director teatral y musical defendió la obra en cuanto al costo de 30 millones más IVA, y la calidad de la misma, la cual será estrenada a partir del 11 de noviembre a nivel mundial desde esta capital, y en la cual participan más de 200 personas entre actores, coreógrafos, bailarines, músicos con una orquesta completa, personal de utilería, arreglistas, personal de producción y demás.

“Es una obra que cumple con todos los requisitos de ley. Aun así estamos siendo atacados por actores políticos como parte de la cultura de la cancelación en México”.

“Dicen y critican que esta obra fue por asignación directa, pero así se contratan todas las obras de este tipo en el mundo. He trabajado en ciudades que son gobernadas por todos los partidos, el PRI, PRD, PAN, desafortunadamente aquí están politizando la cultura y no nos vamos a dejar”, dijo.

“Invito a todos los detractores a que vayan a verla, será una superproducción jamás antes vista en la ciudad de Chihuahua”, refirió.

Cuestionó que sean actores quienes atacan al mismo teatro, “el que nada debe, nada teme, no les tengo miedo, pero me duele mucho que a la gente teatrista la estén manipulando”.

‘El gran inválido’

Según las estimaciones de la producción, en la parte donde se distribuirán las entradas caben 4 mil personas, más mil cercanas en donde se colocarán pantallas; en la parte alta podrían asistir otras 5 mil, por lo que se estima que pudieran disfrutar de la obra más de cien mil chihuahuenses en doce presentaciones que habrá en el parque El Palomar.

El artista explicó que a la experiencia de teatro al aire libre se la ha puesto el mote de “El gran inválido”.

“Ahora con la pandemia vimos cómo el mundo se caía, sin embargo, el teatro en vivo nunca se va acabar”, afirmó. En su opinión, el teatro al aire libre masivo es una experiencia que marca para toda la vida a las personas, especialmente a los niños.

“Las familias que acudan a nuestra obra van a vivir una experiencia multidisciplinaria con todas las artes juntas y además con el mensaje de uno de los grandes humanistas del siglo XIX, Oscar Wilde”.

La obra es para toda la familia. “Las obras de Wilde desde que me llevaba mi papá y me leía los cuentos, ya pasó casi medio siglo de eso, me tocaron y marcaron para toda la vida”, dice.

“Es un clásico en los escritos en lengua inglesa más leídos en el mundo. Es algo muy hermoso, esta experiencia es importante que la gente la viva, va marcarles sin duda en la vida.

Todavía he escuchado a algunos críticos decir que el teatro es algo efímero, es algo totalmente falso, el poder escuchar una big band en vivo, una orquesta sinfónica completa con una calidad en el sonido de primer nivel transforma”, abundó.

Infraestructura para el futuro

El artista explicó que “La Golondrina y su Príncipe” es un espectáculo multidisciplinario en el que están representadas todas las artes, en este caso las siete bellas artes: “música-literatura, arquitectura, porque construimos una ciudad completita, que son 30 metros de largo por 20 de fondo; escultura, con una obra de un artista chihuahuense de 15 metros que es Ramón Durán; en pintura, porque hay dibujos originales de Luis Galván; danza, con más de 20 bailarinas de danza clásica y el cinematógrafo.

Es decir, tenemos animación en tercera dimensión, donde un servidor es el creador del material original, lo que llamamos la partitura, pero en el montaje hay muchos artistas y creativos chihuahuenses que participan”, expresó.

Alberto Espino agregó que hay toda una orquesta completa participando, donde suman esfuerzos artistas chihuahuenses locales y algunos que son repatriados.

“Tenemos un elenco muy grande, tan sólo en escena son más de 70 personas, y creemos que nadie ha visto en Chihuahua, es para toda la familia. Son más de 200 personas trabajando en total. Estamos muy orgullosos de poder montar esta obra en nuestra ciudad”.

Destacó que se armó un escenario similar a dos veces y medio el que tiene el Teatro de los Héroes, con una estructura metálica de 30 metros de largo con 20 de fondo. “Es un teatro gigante, toda esa infraestructura se va a quedar para poder utilizarse en el futuro”, dijo.

“En relación con la comparsa actoral –dijo–, tenemos bailarines, coro de cantantes que actúan, habrá armonía a cuatro partes en vivo, hemos ensayado tanto que luego por la naturaleza y gran calidad del sonido piensan que estamos utilizando música grabada, pero no”.

Micrófonos de la mejor calidad

Tenemos un equipo de micrófonos inalámbricos que tienen un costo del millón de pesos y la calidad es la mejor que hay, explicó Alberto Espino, quien agregó que los sueldos que están pagando a los actores y demás personal ni las empresas como Ocesa en la capital del país los eroga.

Al ser cuestionado sobre las críticas por el costo de la obra, dijo que es falso que cueste 35 millones de pesos, pues en realidad es de 30 millones y los cuatro millones 800 mil adicionales son de IVA, que se van a la Secretaría de Hacienda.

El artista chihuahuense acusó al exgobernador Javier Corral y a la exsecretaria de Cultura Concha Landa de estar detrás de la campaña de crítica y difamación en redes sociales; sobre los videos de los actores Giménez Cacho y Joaquín Cosío, dijo que son amigos de Corral y el segundo promovió incluso la campaña de Juan Carlos Loera a la gubernatura por el partido Morena.

“Esas personas, que no conocen la producción que vamos a presentar, dicen que se obtuvo el contrato de manera ilegal, pero no, es absolutamente legal y trasparente, pues desde el mes de julio está el contrato públicamente”, expresó.

El artista calificó este tipo de campañas y de ataques como cyberbullying, pero reflexionó que obras similares en otras partes del mundo, como la de “Shakespeare en el Parque”, que tiene 70 años presentándose en Nueva York, tiene un costo de 25 millones de dólares.

Alberto Espino dijo que la obra que se ofrecerá en Chihuahua es similar en producción, actores y musical a la de la “Gran Manzana”, en donde el comparativo en costo es diametralmente menor, donde las academias importantes de Bellas Artes y el Conservatorio de Música también participan.

En cuanto al costo de 30 millones más IVA que pagarán el Gobierno municipal y estatal de manera bipartita, en doce funciones, detalló que 34 por ciento se irá para la escenografía, otro 34 por ciento para el soporte tecnológico, micrófonos y plantas de luz; el 20 por ciento, de honorarios; 4 por ciento, para publicidad; 4 por ciento, para transportación, alimentación, renta de salón para ensayos y hospedaje; 2 por ciento para vestuario y utilería; el uno por ciento para fianzas, permisos y planos, y mismo porcentaje para audio y video.

Gasto

30mdp Costo + 4.8mdp IVA = 34.8mdp

Repartidos en:

34% Escenografía

34% Soporte tecnológico, micrófonos y plantas de luz

20% Honorarios

4% Publicidad

4% Transportación, alimentación, renta de salón para ensayos y hospedaje

2% Vestuario y utilería

1% Fianzas, permisos y planos

1% Audio y video

Participarán más de 200 actores, coreógrafos, bailarines, músicos con una orquesta completa, arreglistas, personal de producción y demás