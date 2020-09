Será hoy reunión de AMLO con productores

Chihuahua.- La reunión que los presidentes de módulos de riego tenían programada para ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador no se llevó a cabo debido a cuestiones de agenda del mandatario y esperan que sea este viernes cuando se pueda concretar el encuentro, informó José Ramírez, presidente del módulo de riego 06.

Desde la semana pasada los presidentes de módulos presentaron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la propuesta en la que se comprometen a entregar hasta 100 millones de metros cúbicos de agua de la presa Las Vírgenes a cambio de no extraer agua de La Boquilla y hasta el momento no han obtenido respuesta.

Fue el miércoles cuando los nueve presidentes de los módulos de riego viajaron a la Ciudad de México bajo la promesa de que el presidente López Obrador los recibiría al término de su conferencia de prensa matutina, pero ayer por la mañana se les notificó que por cuestiones de agenda el mandatario no podría atenderlos y que será hasta hoy cuando se concrete la reunión, sin que se precisara la hora.

En este sentido José Ramírez indicó que se mantiene la incertidumbre en torno a lo que va a suceder con la extracción del agua de las presas, pero dijo que los productores sostienen que no permitirán un mayor desfogue del que han propuesto, al indicar que eso dejaría en condiciones por demás críticas al campo chihuahuense para el siguiente año, toda vez que no se han generalizado las lluvias y no ha habido recargas.

La propuesta presentada por los productores consiste en entregar 100 millones de metros cúbicos de la presa Las Vírgenes, de los cuales hasta estos momentos se han entregado más de 70 millones, y que la Guardia Nacional se retire del lugar, además de no extraer agua de La Boquilla.

