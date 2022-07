'Ser mujer y ser minera, todo un orgullo'

Chihuahua- Luis Molinar Olivas y Brisa Carrillo comparten el gusto por la minería, una profesión que ambos eligieron y que los ha llevado a desarrollarse durante varios años en este sector.

Hoy se celebra el Día Nacional del Minero; esta fecha se eligió porque, precisamente, un 11 de julio pero de 1934 se constituyó el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SITMMSRM) en Pachuca, Hidalgo, ciudad donde quedó integrada la Sección 1.

PUBLICIDAD

Para Luis Molinar, gerente general de la Mina San Julián y quien se ha dedicado por más de 32 años a ejercer está profesión, la minería es un estilo de vida.

“Yo decidí dedicarme a esto desde que era pequeño, yo conocí la mina desde que estaba en la secundaria, y bueno, esto ha sido de las mejores cosas que he decidido; el dedicarme a esto, sin duda, no lo cambiaría”, expresó Luis.

Aunque para él ha sido complicado estar lejos de su familia, Luis narra que la minería se ha convertido en un estilo de vida para él, algo muy bonito, interesante y que le permite aprender día con día.

“Nosotros trabajamos dos semanas y una vamos a casa, a veces es complicado, pero cuando le agarras amor a esto, aprendes a vivir con ello y a dedicarle también tiempo de calidad a tu familia cuando estás con ellos”.

Para Brisa, el ser mujer y ser minera es todo un orgullo; con apenas 25 años, ella ya se desarrolla en la Mina San Julián, e incluso tiene personal a su cargo.

A lo largo de la historia, la industria minera ha sido una actividad económica de gran importancia para el estado de Chihuahua. Actualmente, este sector ocupa el tercer lugar a nivel nacional, lo que equivale un 16 por ciento de la extracción y no sólo eso, sino que también ha logrado la generación de más de 20 mil empleos. Pero, ¿sabemos quién está detrás de todo esto?

Por siglos, la industria minera estuvo integrada sólo por hombres, esto debido a diversas creencias e incluso por ley, sin embargo, en 1996 se eliminó del Código del Trabajo la restricción de que ellas pudiesen entrar a los yacimientos y de esta manera permitirles avanzar y tener un espacio importante en las actividades mineras.

En la actualidad, alrededor de 60 mil mujeres se dedican a la minería. Tal es el caso de Brisa.

“A mí me gusta mucho mi profesión, pero no puedo negar que también fue difícil, algunas veces aún me enfrento a que piensan que no puedo por el hecho de ser mujer, sin embargo es bonito saber que otros de tus compañeros también te apoyan e incluso te empoderan”.

Pese a que ella y otras mujeres ya ocupan cargos importantes en esta industria, Brisa refiere que aún hay mucho más que hacer con respecto a este tema, seguir descubriendo los talentos femeninos, apoyándolos, estableciendo redes de apoyo, pero sobre todo visibilizando el trabajo que ellas realizan.

“Yo le digo a todas las mujeres que si esto les apasiona lo hagan, y ojalá que tengan las mismas oportunidades que yo he tenido, porque la verdad esta industria es muy buena, es muy noble y genera miles de empleos”.

De acuerdo con datos de la Cámara Minera de México, ya son casi 60 mil las mujeres que se encuentran laborando en diferentes áreas dentro del sector minero, lo cual representa un gran avance, puesto que antes ellas no podían ejercer esta profesión.