Separan de su cargo a director de Desarrollo Social de Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- El presidente municipal de Cuauhtémoc, Elias Humberto Pérez confirmó que se solicitó al director de Desarrollo Social, Miguel Ángel Holguín, que se separe de su cargo para que atienda asuntos personales, relacionados con un problema legal de su empresa particular, esto para que no se vea afectado el trabajo del área en mención.

Sobre el problema que enfrenta Miguel Ángel Holguín, quien hasta este martes fungió como funcionario de primer nivel, está relacionado con una demanda por incumplimiento de contrato, que enfrenta su empresa particular, lo cual derivó en un embargo durante la semana pasada.

El alcalde dijo que en pláticas con el ahora ex funcionario, este le explicó que era un proceso legal en contra una “persona moral” o una empresa de la cual el forma parte, no una demanda contra el en particular.

Sin embargo, Humberto Pérez recalcó que se le dijo que era prudente dejar el cargo en estos momentos y hasta que resuelva los problemas legales, para evitar que esta situación afecte el trabajo y la imagen de la administración.

El presidente municipal subrayó que como funcionario no tiene queja alguna en contra de Miguel Holguín, por el contrario le reconoció su trabajo al frente de Desarrollo Social, “en donde pudo sacar adelante todos los proyectos que ha emprendido esta administración”.

Dijo que debido a que el asunto es repentino, todavía no tiene contemplado nombrar a alguien como encargado del despacho. Mientras tanto el personal que labora en el área está preparado para seguir trabajando.