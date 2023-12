‘Sentí en algún momento que me asfixiaban’

Nuevo Casas Grandes.- “Sentí en algún momento que me estaban asfixiando, creo que estaban encima de mí con la rodilla, ya casi no oía nada y apenas alcancé a ver unas luces”, relató el periodista Arcadio Sánchez Rodríguez sobre los momentos de la agresión que sufrió en la plaza principal a manos de dos sujetos desconocidos, frente a decenas de personas durante el Desfile Navideño de Nuevo Casas Grandes.

Tras la agresión, era tal la conmoción del periodista de 55 años que apenas y reaccionaba, y aunque personas le llamaron a la Policía, cuando los agentes estatales le ofrecieron atención médica, éste les contestó que “no quería ser atendido”.

Fue un par de horas después, al regresar a su casa, que el periodista comenzó a dimensionar la situación, al verse en el espejo con la mitad de la cara hinchada por la golpiza, un ojo cerrado y la piel inflamándose, por lo que acudió a la Cruz Roja, donde le dijeron que no tenían forma de darle atención, así que lo llevaron al Hospital Integral.

“No acuso directamente, sino que haya un antecedente”, refiere Arcadio Sánchez al único reportaje que considera pudiera haber generado, al haber señalado que el posible aspirante a la Presidencia por Morena, Mario Saldaña Rodríguez, “perdió el piso” desde que tomó su cargo como delegado regional de Bienestar.

De ese reportaje hace ya una semana, y este viernes a las 7:30 de la tarde, al pie de las letras “NCG” de la plaza principal, en la esquina de la avenida Benito Juárez y calle Minerva, dos sujetos lo amagaron “por estar tomando fotos y video”.

“Estaba por pasar la caravana que venía desde la Villahermosa, entonces estas personas me arrastraron hasta el interior de la plaza para retirarme de la gente y ahí en el césped comenzaron a golpearme, me caí y siguieron golpeándome, me quitaron el teléfono y lo estuvieron revisando, pero ya no sabía bien de mí, apenas veía luces y estaba dejando de escuchar lo que pasaba a mi alrededor”, narró Sánchez en entrevista para El Diario.

Tras recuperarse, desorientado y reaccionando apenas, dice que fue atendido por policías estatales que primero lo estuvieron cuestionando, y al establecer que se trataba de la víctima, le ofrecieron llevarlo a recibir atención médica.

Al parecer, uno de los agresores lo abordó pretextando que “estaba retratando su mujer”, pero en seguida lo amagó otro individuo y ambos lo llevaron al interior de la plaza, cerca del monumento a Benito Juárez y comenzaron a darle la golpiza.

Además, quien tomó su teléfono estuvo revisando su contenido y entró a sus redes sociales para enviar mensajes ofensivos a sus contactos más cercanos.

Sobre la agresión, Sánchez Rodríguez indicó que acudirá a la Fiscalía General del Estado (FGE) de la Zona Noroeste para interponer su formal denuncia y que se investigue a fondo este caso porque “está muy complejo… debe haber una investigación criminal de estos hechos”, finalizó en su entrevista.

Desde Acapulco, Guerrero, Saldaña Rodríguez se deslindó tajante de la agresión que sufrió el periodista, aclarando que tiene ya 19 días fuera de Nuevo Casas Grandes.

“Tenemos muchísimo trabajo aquí, de momento estoy a cargo de la Delegación de Chihuahua y éramos alrededor de 120 voluntarios de Bienestar; ahora quedamos 103, pero mañana se agregan otros 25. Han sido días muy ocupados, pero hoy mi teléfono se llenó de llamadas sobre el caso de Arcadio Sánchez, donde presumen que pudo ser un ataque por una nota en mi contra, lo cual no es cierto”, señaló Saldaña.

Investigación en proceso

La agresión que sufrió el periodista ya es motivo de investigación por parte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la Fiscalía General de la República (FGR), que desde ayer atrajo el caso.

El Ministerio Público Federal solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Guardia Nacional que brinden al ofendido las medidas de seguridad correspondientes.

Personal de esta Fiscalía informó a El Diario que la tarde del sábado abrió carpeta de investigación por el delito de lesiones cometidas en perjuicio de Arcadio Sánchez Rodríguez, quien se acreditó ante el Ministerio Público Federal como periodista que ejerce en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y colabora de la página “Neo Grandicasensis”, la cual se difunde a través de la red social Facebook.

La representación social ayer mismo solicitó la colaboración de la Fiscalía de Distrito Noroeste para que realice los estudios periciales correspondientes a través de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

Ayer personal de la Fiscalía local dio a conocer que las lesiones que sufrió Sánchez Rodríguez en el rostro, tórax y cuello ya fueron certificadas y debido a que la víctima se acreditó como periodista la carpeta fue declinó a la Feadle.

La investigación estará a cargo de la Policía Federal Ministerial, que realiza las actuaciones correspondientes, según se dio a conocer. (Con información de Luz del Carmen Sosa / El Diario)

