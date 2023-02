Señalan mil mdp en anomalías de Corral

Chihuahua.— El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Héctor Acosta Félix, se presentó en el Congreso del Estado para presentar el Informe General de la Cuenta Pública 2021, y detalló una serie de observaciones que rebasan los mil millones de pesos, de los cuales 721 corresponden a irregularidades durante el gobierno de Javier Corral, comprobables mediante ejercicios de auditoría forense. Varias ameritan denuncias por hechos ante la Fiscalía Anticorrupción.

Acosta Félix se reunió con los diputados de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado y expuso a detalle los casos que van desde la contratación de un despacho externo en la Secretaría de Hacienda por 98 millones, que nunca realizó el trabajo total entregable, sino que fue el mismo personal de Hacienda el que realizó el trabajo de manera parcial.

PUBLICIDAD

El despacho se contrató en 2021 para el manejo de la reestructura de la cuenta pública y de 170 actividades que se debieron haber ejecutado, 137 son relatorías documentos oficiales de la misma Secretaría de Hacienda, y 33 no se presentaron; sin embargo, no se sancionó de ninguna manera por incumplimiento de contrato.

El hecho no forma parte de las observaciones de 2021, pues el contrato se desarrolló durante 2020, sin embargo, el auditor especificó que se cumple con la facultad que tiene la auditoría para avisar al Congreso y a la autoridad de procuración de justicia, mediante una denuncia de hechos.

También se mencionó la entrega de 12.1 millones de pesos en 19 municipios por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, destinados a más de 12 mil beneficiaros a través del “Programa de Atención a Siniestros Agrícolas en el Sector Rural”.

En el 60 por ciento de una muestra de 400 expedientes realizados, se detectó documentación apócrifa y de otra muestra de 83 beneficiarios consultados, 45 no fueron localizados y de los 38 entrevistados 5 indicaron no haber recibido el apoyo, mientras que 18 confirmaron que sí les entregaron el recurso pero no son productores agrícolas, faltando así a las reglas de operación del programa.

La construcción del Hospital de Ginecobstetricia en Parral, con un costo de 207 millones 600 mil pesos, se adjudicó a una empresa que no acreditó contar con la experiencia para realizar la obra, a pesar de la complejidad y magnitud que representó el proyecto que se entregó por completo fuera de tiempo sin que se aplicaran las sanciones del ley al constructor por 6 millones de pesos.

Aparte se entregaron finiquitos indebidos a constructores por 9.5 millones y se pagaron sobreprecios y conceptos no ejecutados por 3.3 millones, así como obras con defectos y mal ejecutadas por 16 millones de pesos.

En el caso del Ichisal se mencionó la caducidad de medicamentos con un valor de 9.1 millones de pesos, que debieron ser repuestos por el proveedor, sin embargo dicha transacción nunca se realizó.

Así mismo, se narró a detalle el pago de intereses por 24.1 millones de pesos mediante un contrato de descuento con BANSI, institución de banca múltiple, a la cual cedieron los derechos de cobro de participaciones federales a Ichisal. Hacienda cedió derechos y entregó los recursos al banco, pero contrato no fue autorizado por el Congreso y se firmó tres meses previos al término de la pasada administración.

El auditor mencionó también detalles sobre la aplicación de quimioterapias por 107 millones a personas que según sus expedientes no tienen registro de padecimientos oncológicos.

La presidenta de Fiscalización, diputada morenista Leticia Ortega, calificó de graves las situaciones que se expusieron y pidió al titular de la auditoría que se presenten las denuncias correspondientes conforme a derecho.

El informe general, contiene además irregularidades en el Instituto Estatal Electoral, en organismos descentralizados que omitieron pago de impuesto sobre nómina así como la falta de pagos del gobierno a organismos como el Fondo Social al Empresariado Chihuahuense, entre otros.