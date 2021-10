‘Seis horas para cruzar se olvidan al llegar a la tienda’

Chihuahua– Levantarse de madrugada, viajar por carretera durante cuatro horas, detenerse a comprar café o burritos de asadero, tolerar el mal olor del baño público en las gasolineras, pagar cuotas en las casetas que para muchos significan varios salarios y hasta tener contracturas musculares en el cuello por dormir en una posición incómoda.

Todo forma parte de la ilusión del viaje al extranjero, que inicia desde la compra de dólares y que se mantiene mientras los nombres de “Burlington”, “Marshalls”, “Golden Corral” y “Walmart” resuenan en la cabeza, donde se ha guardado el listado de compras necesarias –en ocasiones no tanto–. El chiste es ir a El Paso y sentirse aunque sea por unas horas parte de un mundo distinto.

Luego, el arribo a Juárez, con las calles atestadas de vehículos que en horas pico parecen no avanzar, y a la distancia, la bandera de las barras y las estrellas. Finalmente el puente fronterizo, las horas de espera y la charla sobre marcas, tallas, gustos, precios.

“Todo es mejor allá”, aseguran quienes han vivido el cierre de la frontera. La apertura se dará en noviembre próximo y desde ahora los habitantes de la ciudad de Chihuahua empiezan a planear el viaje.

“Hay que comprar dólares antes de que suba el precio”, dice María de los Ángeles, quien antes de la pandemia hacía por lo menos un viaje al año a El Paso para las compras navideñas y a veces durante julio, para adquirir útiles escolares.

Yolanda Gutiérrez, también asidua compradora en El Paso, pidió el apoyo de amigas y/o familiares que tenían la posibilidad de cruzar la frontera, y fue a través de ellas que logró adquirir los productos que acostumbraba.

“No ganaba nada estresándome porque no me iban a dejar pasar salvo que fuera en avión. Lo que hacía cuando necesitaba algo de allá era pedirle ayuda a una amiga que vive en Juárez y a su vez tiene familiares en El Paso. Ella podía cruzar con facilidad. Le depositaba el dinero y me compraba las cosas”, explica Gutiérrez.

Ir de compras a la frontera estadounidense, afirma, le permite encontrar cosas que en el comercio local no hay, y aunque en ocasiones ha esperado hasta 6 horas en la fila para cruzar el puente, la espera vale la pena.

“Sí extraño irme a ver las cosas a las tiendas, además de que encuentro ropa más fácil y tallas más amplias, porque aquí curiosamente aunque México es el país número uno o dos en obesidad, las tallas sólo llegan a XL. Una vez sí tardé 6 horas para pasar en vehículo y caminando, lo más que he esperado han sido dos horas. Pero sí vale la pena porque la ropa dura más, es más barato también, los zapatos… hay unas cremas que huelen muy rico y me gusta comprarlas allá; algunos condimentos solo encuentro allá, perfumes, todo lo relacionado con tecnología, cámaras… todo, pero ropa es lo principal”, señala.

De esta forma, sin importar las dificultades o molestias que haya que enfrentar, algunos chihuahuenses prefieren viajar al país del norte para comprar aquello que consideran de mejor calidad y precio. El tiempo, el dinero invertido en el viaje y hasta el cansancio quedan atrás cuando se está frente a una marca de su preferencia.

Compras siguen por Internet: comerciante

Tras un cuarto de siglo en la actividad comercial, Elizabeth Saláis dice que la pandemia le obligó a buscar alternativas para sostener el negocio y a su vez brindarle a la gente las opciones que estaba demandando. Hubo necesidad de ser creativos.

“Tengo 25 años en el rubro de las ventas. Durante la pandemia me enfrenté a diferentes obstáculos, tuve que adaptarme a la situación, buscar alternativas para darles soluciones a las personas y a las necesidades que tenían en ese momento”, explica.

En cuanto al cierre de la frontera, indica que en su caso no hubo una afectación mayor en cuanto a la importación de productos, esto debido a que cuenta con una logística probada que le permitió continuar con la compra además de que el Internet se convirtió en un aliado.

“Importo mercancía y tengo muchos años en esto; ya tengo una logística. Batallé más bien en que no tenía a quién vender y recurrí al Internet, tuve que aprender a usarlo para ambos procesos y fue la solución porque nos sacó un poco de la necesidad”, relata.

“Para comprar me mandaban el catálogo, yo escogía los productos, los enviaban y hacía lo propio para la importación. Mi postura en el comercio es el mayoreo, no compito con las personas que me compran. Pero sí es cierto que la capacidad de venta no fue la misma y la respuesta de las personas tampoco; batallamos, pero logramos salir adelante. Aquí aplica el dicho de que antes trabajábamos menos para ganar más, pero ahora trabajamos más para ganar menos”, agrega.

Ante la inminente reapertura de la frontera estadounidense, Elizabeth dice que esto será una ventaja para la zona fronteriza y para quienes adquieren productos que en Estados Unidos desechan y que acá se comercializan.

“Parece que la situación está mejorando. La apertura de la frontera será una ventaja para el comercio fronterizo. Algo muy importante es que en Estados Unidos tienen terrenos enormes donde desechan cosas desde motores hasta herramientas y los mexicanos van y les limpian; se traen esa mercancía y la venden en los tiraderos”, explica.

“Eso sí no se pudo explotar porque necesitaban un transporte, un auto grande, pagar gastos, y si estás comprando una cosa barata no puedes meterle dinero. A ellos sí les afectó mucho. Mucha gente cerró. Si cerraron grandes empresas, imagínate nosotros que somos comerciantes medianos y pagamos impuestos. Sobrevivir buscando una alternativa sí es un gran mérito”, agrega.

En cuanto al mercado nacional, Saláis indica que en su caso sí volteó a ver la oferta existente, sin embargo, la calidad de la misma no era lo suficientemente buena.

“Busqué el mercado nacional en Guadalajara, pero hay muchos productos chinos y me di cuenta de que no era conveniente. Hay productores nacionales muy buenos y mi respeto para ellos pero hay otros que definitivamente no”, dice.

“Después de tanto tiempo ya hasta me adapté a no ir a El Paso. Pero sí, desgraciadamente la ropa y el calzado de aquí no se comparan con lo de allá. Hay mucha variedad y nos favorece mucho que abran la frontera porque ya tienes otra opción”, finaliza.

‘Prevalece la incertidumbre’

La reapertura de la frontera ha generado incertidumbre entre los comerciantes locales, quienes temen la fuga de recursos económicos hacia Estados Unidos, donde los chihuahuenses a veces prefieren comprar, advierte a su vez Alejandro Morán, regidor del Ayuntamiento de Chihuahua y comerciante local.

“Sí hay incertidumbre ahora con la reapertura, se va a ir dinero que debiera estar circulando en la ciudad y podría afectar al comercio local. Si no hubiéramos enfrentado la pandemia, quizá las cosas serían diferentes”, señala.

“Habrá un impacto a todo el comercio local, tanto pequeños como grandes establecimientos. Nos pegará fuerte porque apenas se iba a recuperar el comercio local y el capital se fugará a Estados Unidos. Esperemos que la ciudadanía tome conciencia de eso y que haya la visión de que tenemos que apoyarnos”, agrega.

Morán dice que la preocupación por el cruce fronterizo en ambos sentidos y con permiso a las actividades no esenciales, va más allá del tema meramente comercial. También está el aspecto sanitario.

“La pandemia viene para largo y el semáforo puede cambiar en cualquier momento. Están tomando el semáforo verde como si ya se hubiera terminado esto y no es así. Sería un riesgo el cruce de personas porque sabemos que hay como 5 ó 6 cepas nuevas del virus. Los comerciantes han sabido sortear las dificultades y sacar adelante a la familia pero sí es importante que todos seamos cuidadosos”, apunta.

