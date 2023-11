Seguirá su curso la elección de magistrados

Chihuahua.- Adriana Terrazas Porras, presidenta del Congreso del Estado, dijo ayer que pese a la suspensión provisional dentro del Juicio de Amparo 2514/2023, otorgada por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en favor de la jueza María Alejandra Ramos Durán, seguirá su curso el proceso de selección de siete magistraturas para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

“El proceso no se detiene, lo único que se detendría en determinado caso sería la votación en el pleno, porque el amparo no impide el proceso, entonces este continúa, continúan las entrevistas y si no hay una cuestión contraria, lo que detendría el amparo sería la votación en pleno”, comentó.

La diputada morenista comentó que hasta el mediodía de ayer sábado 25, no habían recibido la notificación de amparo por parte del Poder Judicial de la Federación (PJF), en torno al proceso de elección de siete magistradas y/o magistrados.

“Hasta ayer (viernes 24 de noviembre), todavía no recibíamos nada, hasta ayer en la noche, y hoy pues no hay gente en mi oficina y no hemos recibido ninguna notificación”, declaró en entrevista telefónica.

Explicó que dicho proceso de selección de estas siete magistraturas seguirá en tiempo y forma como estaba contemplado, ya que el amparo habría sido para detener la votación final de las ternas, misma que será en el pleno del Congreso del Estado.

Terrazas Porras refirió que una vez que terminaran con el proceso de las entrevistas a cada uno de los candidatos incluidos en las ternas, estarían pasando a la votación en el pleno del congreso, para lo cual no tenían una fecha precisa.

“Una vez que se terminen (las entrevistas) y se pasen las ternas a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y se voten, a la sesión siguiente de que vote la Junta de Coordinación Política… pero si se notifica el amparo, sigue el proceso, siguen las entrevistas, sigue la Junta de Coordinación Política con la Comisión Especial y una vez que se terminen las ternas y si está el amparo, no se pasa a votación”, citó.

Detalló que en caso de que haya una instrucción contraria a la que viene contenida en el amparo, de no someter a votación la elección de estas magistraturas, se votarían una vez que pasen por la Jucopo.

Adriana Terrazas Porras refirió que el lunes 27 por la mañana, podrían confirmar si recibieron o no dicha notificación.

Fue el pasado viernes cuando la jueza María Alejandra Ramos Durán, promovió dicho amparo, en el sentido de que no había paridad de género en la elección de las siete magistraturas del TSJ.