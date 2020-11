Sector médico pide ser escuchado

Tomada de internet

Ciudad Juárez— José Alfredo Ceniceros Valenzuela, presidente del Colegio de Médicos de Chihuahua, dijo que es preciso que el gobernador replantee su actitud y escuche a la gente, en especial al gremio médico.

Sentenció en entrevista que las decisiones deben ir en razón de la salud y no solo desde un aspecto administrativo pues, indicó, no se olvida que puso a un economista frente a la salud de Chihuahua.

“Eso es algo que al gremio no se le olvida. Somos de los pocos estados, si no es que somos el único, que tiene un secretario de Salud que no es un médico”, destacó tras consulta Ceniceros Valenzuela.

Desde su óptica –expresó– no debe haber más apertura sino hasta que los nosocomios presenten ocupación hospitalaria menor al 50%, lo que hasta ahora no ha sucedido según los datos del Estado.

Apenas el viernes Leticia Ruiz González, directora de Prevención y Control de Enfermedades, explicó que de 29 hospitales en la entidad, 21 están con su capacidad sobre el 50%: “Un margen estrecho”.

Ceniceros Valenzuela indicó ante ello que “entendemos el asunto económico, pero no toman en cuenta el asunto sanitario y ahí es donde sí se requiere que el secretario sea un médico, es algo aberrante”.

En tanto que instó al titular del Ejecutivo estatal a replantear sus estrategias en equilibrio, el galeno solicitó a la ciudadanía que colabore poniendo de su parte para superar pronto esta contingencia.

“Tenemos que encontrar un equilibrio, que hasta ahorita sería el semáforo en naranja (riesgo alto), pero tenemos que llegar hasta él, ser conscientes y llegar a él, debemos ser muy conscientes”, puntualizó.

Exhortó a mantener el uso del cubrebocas, así como el empleo de la higiene y sana distancia para ralentizar la incidencia del SARS-CoV-2 que prevalece en fase tres: epidémica, de mayor dispersión.

“Como sociedad debemos ser conscientes y cooperar para que así sea (salir de rojo, riesgo máximo), y de esa forma poder trabajar todos porque sí estamos en una situación muy difícil”, dijo el médico.

Hasta ayer Juárez acumuló 19 mil 854 casos del virus, de los cuales se desprenden mil 813 finados y más de 8 mil 600 recuperados, indicó Salud estatal. Por ello, se apela a la responsabilidad social.

