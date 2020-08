Secretario de Salud dejará legado de muerte: sindicato

Ciudad Juárez— Las “disposiciones” anunciadas por el secretario estatal de Salud, Eduardo Fernández Herrera, con las que desde ayer buscó regresar a personal vulnerable ante el Covid-19 a centros de salud y hospitales, dejarán un legado de muerte, puntualizó el Sindicato de Médicos Enfermeras y Empleados del Ichisal (Smeeich).

“La muerte de todos ellos, será su legado”, señaló el sindicato dirigido por el médico Rubén Meza Barrera, en un desplegado; a su vez, Pablo Serna Molina, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA), dijo que en tanto no sean notificados por escrito, no se tolerarán penalidades hacia su personal.

Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Chihuahuense de la Salud (Sutichs), a cargo de Sofía Calzadillas Lechuga, guardó silencio por segundo día, dejando en incertidumbre a sus agremiados.

Fernández Herrera dijo el pasado 14 de agosto que, alineados con nuevos criterios federales, se instaba al personal de salud vulnerable a presentarse de forma voluntaria. Sin embargo, luego señaló que se tomarían “disposiciones” a partir del lunes (ayer) para hacer que el mayor número regrese a sus labores.

Meses atrás, el personal de salud con comorbilidades como obesidad, diabetes e hipertensión fue enviado a su hogar para no arriesgársele a un contagio del virus que pudiera complicarse ante su vulnerabilidad, pero tras las disposiciones federales recientes, se establecieron parámetros que regresan algunos de ellos.

Chihuahua, a través de la decisión del secretario estatal de Salud, se ajustó a esta medida, que implica que dichos trabajadores deberán volver a los inmuebles, siempre y cuando tengan sus enfermedades controladas bajo niveles específicos, pero ‘ante el riesgo que esto implica’ comenzaron las discrepancias.

“El economista (Fernández Herrera) no tiene compañeros médicos muertos ni es capaz de imaginarse el dolor que es intubar a un colega para no verlo despertar jamás. No guarda respeto por los médicos que se quedaron y han muerto y por lo visto no le importa que se multipliquen al obligar a los vulnerables a volver (…) Queremos vivir, no un homenaje póstumo”, indicó el Smeeich a El Diario.

Serna Molina dijo que, aunque Fernández Herrera lo anunció en medios de comunicación, no ha dirigido un documento formal en el que se plasmen estas disposiciones, mismas que espera analizar.

“Cuando ellos hagan un documento oficial como Secretaría de Salud dirigido a los compañeros que están ahorita en resguardo, bueno, ya veremos los parámetros y si están dentro de él se hablará con el trabajador para que regrese, y si no, seguirá en su resguardo. Ahorita no he tenido comunicación”, señaló.

A nivel estatal, de acuerdo con Salud estatal, fueron 2 mil 160 trabajadores, mil 402 de Servicios de Salud y 758 del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), los que se enviaron a resguardo. En Juárez, se constó por Transparencia, más de 200 trabajadores de los hospitales del estado se enviaron a sus domicilios, al entrar estos en la antigua categoría de vulnerables; se ha cubierto al 80%, pero 20% aún sigue sin cubrirse.

