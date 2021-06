Secretario de Hacienda se esconde de los medios

Tomada de internet

Chihuahua– Mientras algunos funcionarios se “esconden” y otros optan por no dar declaraciones ante los medios de comunicación, el Gobierno del Estado no emitió ninguna postura en relación con el supuesto desvío de recursos que la administración estatal ha realizado por alrededor de 5 mil 600 millones de pesos, dinero que estaba destinado a diversas instituciones públicas y que no lo han recibido.

Ayer de nueva cuenta se buscó al secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, quien se encontraba ocupado, según lo estableció su secretaria, mientras que el gobernador Javier Corral Jurado optó por retirarse sin atender a los medios de comunicación que lo esperaban al exterior de la rectoría de la UACH.

De acuerdo con el reporte del Congreso del Estado, la administración de Javier Corral ha “jineteado” 5.6 mil millones de pesos que estarían destinados a instituciones como Fechac, Ficosec, UACH, UACJ, el Tribunal Superior de Justicia, el propio Congreso del Estado y hasta Pensiones Civiles, entre otras.

Por tal motivo, se buscó al secretario de Hacienda para que aclare esta situación y los motivos por los que no se han hecho las aportaciones correspondientes, pero el funcionario no ha salido a medios, y a pesar de que se le ha ido a buscar a su despacho, su secretaria indica que se encuentra ocupado en reuniones vía Zoom.

Se ha solicitado entrevista por medio del enlace de comunicación de la secretaría de Hacienda, Miriam Saldívar, sin respuesta favorable; en lo mismo ha quedado la gestión que con Manuel del Castillo, coordinador de Comunicación Social del Gobierno estatal.

Este no es el único tema pendiente con Fuentes Vélez, pues además está el incumplimiento en el pago a la empresa con la que se arrendaron vehículos y patrullas para la fiscalía y la Secretaría de Seguridad y que derivó en la inhabilitación de las unidades vía satelital, el pasado martes. (Miguel Silva)