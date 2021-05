Se suman a Maru más de 3 mil docentes

Cortesía / Campos durante un recorrido por las segundas de la Lucero, ayer

Ciudad Juárez— Al asegurar que el actual Gobierno del Estado los tiene en el abandono, un grupo de maestros que dijeron representar a más de 3 mil docentes en el estado se sumó ayer a la campaña de la candidata del Partido Acción Nacional a la gubernatura, María Eugenia Campos Galván.

José Alfredo Chávez, coordinador estatal de la “Alianza con Maru por la Educación”, y José Merzas Meza, dieron a conocer que la abanderada panista coincide con las mejores propuestas en el tema educativo para recatar al magisterio a nivel estatal.

“Le hacemos un llamado al gremio magisterial para que se unan el proyecto de Maru Campos, nosotros desde hace meses estamos trabajando con un diagnóstico y en los últimos años existe una situación complicada para los maestros en todo el estado, el magisterio está abandonado, las autoridades nos han fallado, estamos dolidos porque nos han fallado, creo que es necesario hacer una reconciliación”, dijo Chávez.

Nosotros encontramos en Maru Campos un proyecto que resolverá la problemática que se está viviendo en el ministerio, existe una falta de respeto tremenda contra el magisterio, falta de justicia, yo creo que Maru con su proyecto humanista puede hacer que el magisterio se reencuentre con sus orígenes, agregó.

Denunció que actualmente la parte académica en Chihuahua está en el abandono, “tenemos a compañeros trabajando en el ámbito académico, otro sector está trabajando en el ámbito jurídico, actualmente no existen bases jurídicas que le permitan al funcionario caminar por este camino, no existe”.

Agregó que quieren que los funcionarios en turno no violenten los derechos de los maestros a su criterio, sino que se tengan certezas jurídicas para que se respeten los derechos, puesto que no puede ser posible que compañeros no puedan cobrar en todo un año y esto le corresponde una parte al Estado y otra a la Federación.

Afirmó que actualmente ya se tienen a más de 3 mil maestros promoviendo el proyecto de Maru Campos de un total de 55 mil maestros en todo Chihuahua y se espera que cada día se sumen más.

El profesor expresó que con Maru Campos buscan terminar la falta de respeto y desprecio que han vivido los maestros durante este gobierno.

Meza aseguró que actualmente en Juárez se tienen escuelas que no están equipadas con clima artificial y cada año sufren las consecuencias de las inclemencias del tiempo.

