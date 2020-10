Chihuahua– Jaime Avelino alias “Hugo Martínez” se sentía un ícono de Chihuahua y así lo publicaba en sus redes sociales, bajo el argumento de que recibía llamadas de personas foráneas pidiéndole ser parte de su llamado “Club del Pollo” o por lo menos saber qué se sentía.

En una publicación del 1 de marzo de 2016, Hugo Martínez muestra una captura de pantalla –que El Diario tiene en su poder– donde asegura que venir a Chihuahua y no convertirse en pollo es como no ir a la cervecería o a la Catedral.

“Ya van varios foráneos que me dicen esto de la foto”, señala, haciendo alusión a la citada captura de pantalla en la que presuntamente una persona le indica que el fin de semana viajará de Juárez a la capital y que le gustaría saber qué se siente ser uno de “sus pollos”, a lo que él responde: “ok te haré casting para ver si aplicas como pollo, me gustan esos huesitos que veo”.

El texto publicado por Hugo agrega: “Ya platicando en persona en cotorreo también me dicen, que venir a Chihuahua y no convertirse en pollo de Hugo es como si vinieras a Chihuahua y no ir a la cerve…a la Catedral o comer un montado de chile relleno”.

La publicación concluye con la afirmación enmarcada en signos de admiración, de que se siente un ícono de la capital.

“Marca al 01800 pollotour. Me siento un ícono de Chihuahua!!”.

Otras publicaciones realizadas por “Hugo” muestran fotos de contenido sexual explícito en donde se involucra desde una hasta 4 personas –víctimas presuntamente– a quienes se observa en posiciones y condiciones diversas únicamente con el rostro cubierto.

Asimismo, en algunas publicaciones se hace alusión a los “bautizos” y “reactivaciones” de los “pollos”, en donde además cuestiona: “Y tú, ¿cuánto piensas ganar por día?”.

Frases como: “saciando el antojo de pollo”, “jueves de pollo fresón”, “para este domingo de cruda nada mejor que un pollo con clamato”, “Porque uno no es ninguno”, “sábado de pollo”, “sábado de tres pollos pa’ mi”, “Buffet de piel”, se pueden encontrar en las publicaciones hechas en diferentes fechas por el citado personaje, acompañadas por imágenes alusivas a cada tema mencionado.