Se roban piezas de 'mamut' en Cuauhtémoc

Chihuahua.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentará una denuncia por el robo de las tres piezas más grandes de un “mamut” descubierto en una excavación del arroyo “El cuervo” en el Rancho Borja, municipio de Guerrero.

Asimismo informaron que en estos días presentarán un dictamen al respecto y la denuncia pertinente, debido a que están prohibidos dichos saqueos y quien los realice podría purgar una pena de 3 a 9 años de prisión y de 2 a 3 mil días de salario.

Comentan que el pasado miércoles 13 de febrero les llegaron imágenes y videos del descubrimiento, sin embargo ayer que arribaron al lugar, se toparon con la sorpresa que dos huesos largos y un molar, los cuáles se aprecian en las imágenes, ya no estaban en el lugar.





Afirman que al llegar al lugar del hallazgo encontraron cuatro fosas, pero estaba destruido el entorno por el saqueo al que fueron objeto, y de donde se llevaron las piezas más grandes.“Sólo se localizaron algunas astillas de hueso, por lo que no se puede determinar la especie y la edad del animal, pero si se aprecia que no es una osamenta si no restos, pero el arqueólogo Enrique Rascón comenta que puede ser un “gonfoterio” que es un pariente cercano al elefante y que vivió en en periodo pleistoceno, hace 12 millones de años y hasta 10 mil años”, recalcaron.En este sentido piden a la comunidad a reportar si han visto dichas piezas arqueológicas, ya que es parte de la historia del estado de Chihuahua, actualmente la zona es resguardada por la autoridad del Municipio de Guerreo, para salvaguardar los restos óseos del descubrimiento.