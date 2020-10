Se reúnen productores con Gobernación en busca de soluciones

Chihuahua– Representantes de los distritos de riego encabezados por Salvador Alcántar de la Asociación de Usuarios de Riego y 17 presidentes municipales priistas sostuvieron una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para informarle de la situación real de las presas de Chihuahua y del conflicto en la extracción de agua de los vasos de la región Centro Sur.

Esto lo confirmó el presidente municipal de San Francisco de Conchos, Jaime Ramírez Carrasco, único munícipe de la cuenca hidrológica donde se desarrolla el conflicto, mientras que sus similares correligionarios acudieron por el respaldo que le brindan en la controversia constitucional que se impulsa para detener la extracción y cuyas medidas cautelares propuestas, rechazó la Suprema Corte el pasado 11 de septiembre.

Al momento de la entrevista, Ramírez Carrasco comentó que se dirigía a La Boquilla para dar a conocer de viva voz a los compañeros del movimiento los pormenores de ésta, la cual se realizó a las 13:00 horas de la CDMX.

Dan a conocer su versión

“Ella requiere más información, porque sólo le comentan cosas a favor de Conagua y lo que le planteamos nosotros son las cosas como están aquí en la región, de algunas cosas no estaba enterada, pensaba que sí hay suficiente agua y no le contemplan el agua que debe guardarse para no acabar con la vida de la presa, y que sólo se tiene una parte muy pequeña para el ciclo agrícola”.

Sobre las reacciones de la secretaria, comentó que ella misma mencionó que había información de la cual no tenía conocimiento y que se comprometió a verificarla, así como a la realización de un estudio técnico para conocer el nivel de azolve de las presas.

“Ya licitaron el estudio topométrico que van a realizar ya en la presa, para conocer exactamente el azolve, ya se lo asignaron directamente a una empresa de México (centro) que va a realizar en cada metro, una cuadrícula en cada metro, y eso ya le da una exactitud del azolve que se encuentra en la presa y así poder comprobar cuánta agua existe”.

Detalló que el estudio tendrá una duración de tres meses y confían en que durante el invierno se pueda captar alguna eventual cantidad de lluvia, y además, Sánchez Cordero se comprometió a asegurar el agua para el consumo humano de la región y a realizar mesas de diálogo para atender necesidades de inversión y protección regional.