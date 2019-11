Se respetará decisión de los chihuahuenses: Maru

Chihuahua— La alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos, dio a conocer que el proyecto de alumbrado público “Iluminemos Chihuahua” será retirado tras aceptar que en el plebiscito fue el “No” el que obtuvo una mayoría.

La presidente municipal agregó que pese a que no se obtuvo el número de votos necesario para que el ejercicio de participación ciudadana fuera vinculante, se respetará la decisión de los chihuahuenses.

Del mismo modo, señaló que pese a la decisión de la ciudadanía con relación al proyecto de renovación del alumbrado público por medio de concesión, la obligación es dar mejores servicios a los chihuahuenses, tanto en programa de bacheo, llevar mejoras a las colonias, de seguridad y también de iluminación.

“Hoy nos toca este proyecto de iluminación, que está muy ligado a la seguridad de los chihuahuenses. Si hay un sí o un no en el plebiscito, nosotros respetaremos, pero eso no significa que no trabajemos en darles un mejor servicio”, comentó la alcaldesa, luego de acudir a su casilla a emitir su voto.

También informó que en próximos días habrá de anunciar un operativo con nuevas cuadrillas para combatir el rezago en los baches, que reconoció es un sentir muy grande entre los ciudadanos.

Por otra parte, lamentó que algunos actores políticos hayan manipulado jóvenes con falsa información del proyecto de alumbrado e inciten para la negativa en el plebiscito.

Lo anterior, luego de que en días anteriores y hoy fomentarán a los ciudadanos con propaganda que mal informaba por la renovación del sistema.

“No es sólo cambiar foquitos, así como dice el alcalde de Parral, que no manipulen a los jóvenes. Yo invito a que conozca Chihuahua, vea las necesidades y como es el sistema, que debe arreglarse en su totalidad”, comentó la alcaldesa, también en relación con las declaraciones del presidente municipal, Alfredo Lozoya, que ha tenido mucho protagonismo en este tema.

Aclaró estar consciente del problema de pavimentación, pero también reconoció que se requiere una inversión de lo que conlleva al presupuesto de tres administraciones municipales para solventar ese gasto, algo que es urgente y necesario, no obstante, actualmente también es de vital importancia el alumbrado, ya que está ligado a la seguridad pública, razón por la que han insistido en este tipo de esquemas para mejorarlo.

[email protected]