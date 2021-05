Se queda Chihuahua en semáforo naranja otros 15 días

Tomada de video

Ciudad Juárez— El secretario de Salud del Estado, Eduardo Fernández Herrera, dijo que tras el ‘supercierre’ de los pasados dos fines de semana, se revirtió la tendencia al alza que presentaba la pandemia, por lo que la semaforización de reactivación económica, aunque seguirá en naranja, de riesgo alto, logró estabilizarse.

“Esto no quiere decir que ´ya la hicimos´, pues un indicador de 15 días no marca tendencia, necesitamos al menos otros 15 días para decirlo”, afirmó el servidor público, que llamó a no bajar la guardia.

“Chihuahua seguirá naranja, pero como les acabo de mencionar, con un comportamiento a la baja”, indicó Fernández Herrera, toda vez que apeló por la conciencia para no salir si no es indispensable. Destacó que, si bien este fin de semana no habrá otro cierre extraordinario, no se descarta que ocurra otro después.