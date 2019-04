Se preparan para tres semanas más de largas líneas

Chihuahua— Hasta tres semanas más pudiera durar el problema de los cruces lentos en la frontera norte, por lo que urge una acción efectiva del Gobierno federal que evite esa situación, señaló ayer Luis Carlos Ramírez López, presidente de la Asociación de Maquiladoras y Exportadoras de Chihuahua ( Index Chihuahua).

Indicó que derivado de los problemas de lentitud en los cruces y la falta de insumos, hay una empresa que paró una línea de producción en Ciudad Juárez, lo que denota los primeros indicios de una afectación directa a la producción y de continuar así el problema empeorará.

Ante la tardanza para realizar exportaciones por los cruces internacionales terrestres, diversas empresas de la ciudad de Chihuahua empezaron a enviar su producción vía aérea.

La empresa Fedex enviaba un vuelo diario a Estados Unidos y realiza tres, ante la demanda del servicio y la preocupación de entregar “a tiempo”, aunque eso eleva los costos de operación. “Tuvimos ya el primer toquecito, y esperamos que no haya más repercusiones, pero se tiene que estar con los ojos muy abiertos”, recalcó.

El presidente de Index dijo que ayer sábado no cambiaron mucho las condiciones de los cruces fronterizos, “ni para atrás, ni para adelante”.

Urgió una acción del Gobierno federal, de quien dijo a lo mejor hace algo al respecto, pero no de manera pública, “pero no se ha visto una acción efectiva”. Indicó que en la ciudad de Chihuahua no le han reportado suspensión de líneas de producción como en Ciudad Juárez.

Ramírez añadió que no se puede hablar ahora de una crisis, sino de primeros indicios de la afectación directa a la producción.

Sobre el uso de la vía aérea para sacar las mercancías, dijo que ya se empezó a hacer de manera importante, aunque eso aumenta costos significativamente.

Dijo que pensando “maquiavelicamente” se puede tener la idea de que este bloqueo esta pensado por el gobierno de Donald Trump, para incentivar a las empresas a no salir de Estados Unidos.

Finalmente indicó que se requiere hacer que el Gobierno federal responda de manera más contundente y visible a esta situación que afecta al comercio internacional.