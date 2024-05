Se popularizan pedidos de esferas en Mata Ortiz

Nuevo Casas Grandes.- El éxito de la exposición artística “México Week in Chicago”, ha despertado tal euforia por las esferas de los artesanos de Juan Mata Ortiz, que este nuevo tipo de arte ha comenzado a popularizarse entre los coleccionistas y los maestros alfareros ya tienen pedidos.

Esta popularidad no ha pasado desapercibida y ayer, medios nacionales e internacionales de prensa y televisión, vinieron desde la Ciudad de México y otras partes para que a través del Fideicomiso “¡Ah Chihuahua!”, se le diera cobertura a una de las casas más famosas del primer Corredor Turístico de Chihuahua, asentado en el Pueblo Mágico de Casas Grandes, el de la “Galería Laura y Héctor”.

Los periodistas de Reforma, El Sol de México, EME Media Com, Revista Only, The Guilty Noute y Reporte Índigo, estuvieron en la casa de los maestros ceramistas Héctor “Yeto” Gallegos Martínez y su esposa Laura Bugarini Cota, quienes tienen en sus hijos Paula y Héctor junior segundo, a la tercera generación de artesanos de Mata Ortiz.

En la visita para promocionar el arte y la cultura por parte del Fideicomiso “¡Ah Chihuahua!”, los periodistas tuvieron la oportunidad de ver el trabajo que está desarrollando Yeto y su esposa Laura, que luego de su éxito con la exposición de esculturas tipo esfera en la semana cultural de Chicago, ya tienen pedidos para replicar trabajos similares.

Los representantes de estos medios nacionales e internacionales, pudieron entrevistar a los dueños de la casa de arte “Galería Laura y Héctor”, que ya tenían lista una nueva esfera por encargo privado, ya que las esculturas iniciales de 3 metros de altura, fueron encargo de Gobierno del Estado para tener una representación cultural y artística de Chihuahua en el evento “México Week in Chicago”, donde también participaron Nayarit, Durango y Querétaro.

Este nuevo trabajo es uno de los encargos que le han hecho a Yeto Gallegos y Laura Bugarini tras la euforia que despertó la creación de aquellas esferas iniciales, aunque estas esculturas, fueron ordenadas en tamaño de un metro de diámetro, con la que el matrimonio de artesanos invirtieron tres semanas de arduo trabajo.

Junto con 5 talleres para la elaboración de artesanías de Juan Mata Ortiz, la casa “Galería Laura y Héctor”, es una de las 12 que conforman el Corredor Turístico Artesanal en esta comunidad del Pueblo Mágico de Casas Grandes, el único en el estado de Chihuahua y el muestrario cultural más grande de México, ya que pese a la gran diversidad de expresiones artesanales en la República, la de Mata Ortiz es la que contiene más artesanos organizados, capacitados y certificados por los gobiernos federal y estatal para la atención al turismo.

vvaldovinos@ncg.diario.com.mx