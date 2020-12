Se perfila Cabada como la mejor opción de Morena para gobernar Chihuahua

Cortesía

El alcalde Armando Cabada Alvídrez se perfila como la mejor opción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para el gobierno de Chihuahua, informó Excélsior.

De acuerdo con una encuesta realizada en plataforma digital dentro del estado, Armando Cabada destaca como primera opción. A la pregunta: ¿Quién cree usted que desempeñaría un mejor papel como gobernador del estado? El 16% respondió que Cabada Alvídrez; con un 9% apareció Cruz Pérez Cuellar, mientras que Juan Carlos Loera y Rafael Espino mantienen un 7% y 6% respectivamente.

Por otra parte, la misma encuesta señaló que el candidato al cual no le darían su confianza los chihuahuenses, sería Cruz Pérez. A la pregunta: ¿Por cuál candidato a gobernador NO votaría? El 16% señaló que no lo haría por el Senador, Cruz Pérez Cuellar. Cabe recordar que el senador se encuentra en un proceso de desafuero solicitado por la fiscalía de Chihuahua por supuestos actos de corrupción.

Cabada, alcalde independiente de Ciudad Juárez, presentó su candidatura al gobierno por ese partido, impulsado por los simpatizantes y militantes morenistas que le expresaron su apoyo. De acuerdo con los estatutos de Morena, se permiten candidaturas a personajes externos para impulsar al mejor candidato a un cargo de elección popular.

En 2016, Cabada Alvídrez fue electo alcalde con el mayor número de votos obtenidos: 210 mil. Actualmente el presidente municipal juarense se mantiene en las preferencias electorales, de acuerdo a varias encuestas, aún sin haber realizado ningún acto de campaña y mantenerse sólo en el gobierno municipal.

Según un estudio realizado por De las Heras, Armando Cabada es el aspirante con mejor reputación, con un 32% en el rubro. Juan Carlos Loera, marcado por el polémico manejo del problema del agua, alcanza el 5%; mientras que Rafael Espino mantiene un 8% y Cruz Pérez Cuellar quien presuntamente realizó actos de corrupción ligados al exgobernador de la entidad, César Duarte mantiene un 17%.