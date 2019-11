Se multiplican casos de dengue en el estado

Chihuahua, Chih.- Los casos de dengue en la entidad se multiplicaron casi 8 veces en el último mes, al pasar de 4 casos reportados al 30 de septiembre a 31 personas enfermas al 28 de octubre de 2019, según información del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica del Dengue de la Secretaría de Salud Federal.

Mientras que los casos sospechosos subieron de 36 a 153 en un mes, es decir 4 veces más personas enfermas con posible dengue, los confirmados fueron en los municipios de Allende, Jiménez, Hidalgo de Parral y Juárez.

El periodo comprendido de enero a octubre en el 2018 hubo 13 casos sospechosos, mientras que en el presente van 153 este 2019, subiendo 11 veces más, según los registros recabados por el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica del Dengue.

El incremento de los casos sospechosos de dengue no fue exclusivo de Chihuahua, ya que fue a nivel nacional a razón de que se triplicaron en el mismo periodo, pasando de 58 mil 685 a 198 mil 985, al igual que los confirmados que fueron 8 mil 683 en el 2018 y en este 2019 van 28 mil 426.

La información presentada por la Secretaría de Salud señala que en la entidad se han confirmado 31 casos de dengue, de los cuáles 25 no son graves, mientras que 6 tienen signos de alarma y son considerados como graves, cuando en el 2018 no se registraron casos.

El mayor número de dengue confirmado es en el municipio de Jiménez con 26 casos, de los cuales 5 son graves; Hidalgo de Parral tiene 3 casos de estos 1 es grave; Allende y ciudad Juárez registran un caso cada uno.

Lo anterior a consecuencia de las lluvias que se presentaron en la entidad, cuya acumulación en recipientes y llantas, aunado al calor, generaron la proliferación de mosquitos, quienes en algunos casos son portadores del dengue.

Para prevenir la posibilidad de que se generen estos insectos, es evitar arrojar recipientes o basura en lugares como patios, terrazas, calles y baldíos, en los que pueda acumularse agua, además de mantener los patios y jardines sin maleza y destapando los desagües de lluvia de los techos.