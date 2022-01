Se mantienen las clases virtuales en nivel básico

Chihuahua.— Los integrantes del Consejo Estatal de Salud determinaron que los indicadores de los contagios de Covid-19 en la entidad no permiten regresar a las clases presenciales el próximo lunes, por lo que se mantendrán las medidas preventivas vigentes hasta ahora. En el caso del Cobach y las Universidades, el secretario de Educación, Javier González Mocken, indicó que siguen sin cambios.

Ayer fueron citados los integrantes del consejo, por lo que asistieron, además de la gobernadora del Estado, Maru Campos, y del secretario de Salud, Felipe Sandoval, representantes de los sectores de la población, como el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Jesús Villalobos; el presidente de la Canaco, Edibray Gómez y el director de la Facultad de Medicina, Carlos Hinojos. Los alcaldes fueron representados por la alcaldesa de Meoqui, Miriam Soto.

Previo a la reunión se había generado la expectativa de que sería posible retomar de manera parcial las clases presenciales, las cuales originalmente estaban planteadas para el 3 de enero, pero debido al incremento de los contagios de Covid-19, se han ido aplazando, por lo que los alumnos del nivel básico siguen en clases virtuales.

Hasta este día la entidad se mantiene en semáforo naranja, pero según comentó el secretario de Salud el domingo pasado, se ha visto una reducción ligera en el número de contagios que son reportados a diario, mientras que la ocupación hospitalaria está en el rango del 65%.

El Consejo Estatal determinó que también se mantendrán las medidas preventivas para los comercios, pero se ha descartado que se vaya a recurrir a los cierres totales. Se hará un llamado a los municipios de Chihuahua y Juárez para que intensifiquen las medidas preventivas ya que representan la mayoría de los casos positivos.

Se podría regresa al rojo

Por su parte, María Eugenia Campos Galván, gobernadora del estado de Chihuahua, informó que no existen las condiciones requeridas para el regreso a clases presenciales, puesto que las niñas y niños también pueden contagiarse con la enfermedad, por tanto, el regreso a clases presenciales elevaría los contagios y el aumento en las hospitalizaciones.

La gobernadora señaló que las niñas y niños que acuden a las más de 4 mil 200 escuelas del sector público, no han recibido la vacuna y muchos de estos planteles no poseen el equipo, ni la infraestructura necesarios para prevenir el contagio; y además, no cuentan ni siquiera con el abrigo necesario para protegerse de un posible agravamiento de la enfermedad.

Campos Galván resaltó que de ser necesario se regresará al semáforo rojo si los contagios continúan a la alza, por tanto, pidió a la ciudadanía a tomar acciones preventivas y contundentes para evitar los contagios y las hospitalizaciones.