Se mantienen estables los casos de Covid-19

Ciudad Juárez.— El comportamiento del Covid-19, controlado de momento, no ha requerido la realización de una sesión del Consejo de Salud, aseguró Felipe Sandoval Magallanes, titular de la Secretaría de Salud estatal. Sin descartar el riesgo de que luego pueda suscitarse un incremento importante, resaltó que el alza todavía se encuentra entre los términos esperados y, agregó, se mantendrá el monitoreo de la pandemia.

Aseguró que los rebotes se ven reflejados cada dos semanas aproximadamente y en un sentido estricto podría decirse que ha imperado la estabilidad de frente a los pronósticos por el comportamiento viral. Agregó que las vacunas han ayudado a que no se estén presentando casos graves, toda vez que la mayoría de los atendidos son personas con cuadros clínicos leves que únicamente llevan tratamiento sintomático.

PUBLICIDAD

“Los rebotes se hacen cada 14 días. Si nos pusiéramos estrictos podríamos decir que por estas fechas ya deberíamos estar en los picos máximos de los contagios. Vamos a decir que estamos estables (…) Tenemos un repunte no tan fuerte, no podemos decir que no hubo, sí hubo un repunte, pero no como se podría esperar por todas las convivencias que hubo (Navidad y Año Nuevo)”, puntualizó Sandoval Magallanes.

Celebró que la mayoría de la ciudadanía ha respondido satisfactoriamente a las jornadas de inmunización y en ese sentido invitó a quienes todavía no han accedido a un antiviral a que lo hagan a la brevedad. Externó que los biológicos ayudan a disminuir los riesgos por SARS-CoV-2, pues reducen la probabilidad de contraer la infección, o bien, en caso de enfermar, procuran que el cuadro clínico no sea de gravedad.

“Afortunadamente, la mayor parte de la gente ya está vacunada y aquí hago un paréntesis para exhortar a la gente que no está vacunada a que lo haga, porque a medida de que han aumentado las campañas, ya no han aumentado las hospitalizaciones. Sí sigue habiendo, pero afortunadamente ya no tenemos la misma cantidad de muertos que teníamos antes”, manifestó el funcionario y profesional en medicina.