Se lograron $400 mil de derrama en el Grito de NCG

Nuevo Casas Grandes.– La organización de la ceremonia del Grito de Independencia derivó en una fuerte derrama para los comerciantes que se apostaron en las calles dispuestas para el evento, quienes reportaron aproximadamente una ganancia de 400 mil pesos sólo en esa noche, gracias a los más de 3 mil asistentes para el festejo patrio.

El secretario del Ayuntamiento, Mauricio Prieto López, indicó que se recibieron muy buenos comentarios de parte de los comerciantes de los diversos ramos que se congregaron en esa ceremonia, pues lograron una gran captación de clientes y muchos de ellos terminaron con toda su mercancía que llevaban para vender.

Variedad de productos

Además, contó mucho que hubo puestos de frituras, golosinas, tacos de diferente presentación, elotes, dulces, juguetes, artículos patrios y artesanías de la misma Casa del Artesano, todos dispuestos en el paso obligado de los asistentes a la ceremonia del Grito, donde cada quien eligió su producto para consumir, y más de uno repitió o probó de todo hasta que se llenó o se le vaciaron los bolsillos.

Hay que considerar que esta ceremonia del Grito por aniversario del inicio de Independencia no tuvo el mismo impacto del año pasado, cuando a temprana hora muchos puestos ya no tenían nada de mercancía para ofrecer, pero se atribuye a que apenas el mes pasado la ciudadanía y la región tuvieron dos semanas de Feria Expo Nuevo Casas Grandes, lo que no dio mucho tiempo para que se recuperara la economía en un nuevo festejo y, aún así, el evento fue un éxito, afirmó el funcionario municipal.