Se le fuga adolescente al DIF; piden padres apoyo para localizarlo

Chihuahua— Desde el pasado martes Abraham Martens Miramontes, adolescente de 16 años, estaba en un albergue del DIF Estatal pero se les escapó y los padres del menor piden apoyo de la ciudadanía para localizarlo, ya que se encuentran preocupados.

El adolescente permanecía en custodia del estado desde el pasado mes de marzo, quien primeramente se encontraba en la vivienda de una persona cercana a los padres, sin embargo al no poder cuidarlo más el lunes fue enviado a un albergue del DIF, sin embargo el martes se fugó.

Erika, madre de Abraham, dijo que el personal del DIF le aseguraron que estaban para proteger a los menores, pero en este caso no saben donde se encuentra su hijo, además de que por el momento no se harán responsable sobre el escape del menor.

Esta es la tercera vez que el adolescente “cae” en el DIF, la primera ocasión fue porque estaba en la calle a media noche, cuando ella se encontraba trabajando, estaba recientemente divorciada, Abraham tenía 12 años, fue la policía municipal que lo rescató y lo mandó al DIF, estando ahí se les escapó y se fue a su casa, no le avisaron de la fuga, comentó la madre.

Recalcó que la segunda vez, fue el viernes 1 de septiembre del 2018, cuando se encontraban sólo con sus otros dos hermanos, una niña de 12 y un niño de 6 años, se estaba peleando con su hermana, por el escándalo los vecinos hablaron al 911 y se llevaron a los tres niños, en esa ocasión se les escapó el domingo 3 de septiembre y llegó al trabajo de la madre.

Esta última vez, el menor acusó a la mamá de que lo golpeaba y lo hostigaba, lo cuál no es cierto, aseguró Erika, pero por las leyes de Protección a los menores le creyeron a él, pero resulta que se les volvió a escapar, ahora los padres se encuentran desesperados por localizarlo, a pesar de ser un joven rebelde se preocupan, además de que siempre llegaba el mismo día de la fuga a su casa o al trabajo de la mamá.