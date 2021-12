Se jubila 'Silver' Juárez de El Diario

Chihuahua.— El 6 de diciembre de 1957, en la Maternidad la Luz, Silvestre Juárez Arce abrió los ojos por primera vez en un mundo que, posteriormente, él mostraría a otros a través de la lente de una cámara fotográfica, pero con una mirada particular, de búsqueda continua, cargada de sentido social y de compromiso con los demás. La fotografía se convirtió en su vida y, de forma paradójica, a través de una imagen dejó impresa la vida de mucha gente.

Sesenta y cuatro años después, “Silver” se despide del fotoperiodismo, satisfecho por el deber cumplido durante 26 años en El Diario de Chihuahua y otros tantos en diferentes empresas. El “ídolo” –como le dicen amigos y compañeros– es reconocido por su puntualidad y asistencia al trabajo, porque nunca llegó a la oficina con las “manos vacías”; sin importar que no hubiera órdenes precisas de información, su “olfato periodístico” lo guiaba hacia donde las historias estaban presentes.

Desde adolescente se adentró en el mundo de la fotografía gracias a su padre, con quien empezó como “ayudante”, pero tras tener una cámara en sus manos se dedicó de lleno a la actividad, misma que –reconoce– le dio empleo, casa y el sustento para su familia.

“Empecé porque mi papá era fotógrafo y me gustó mucho la profesión, además de que antes era un buen negocio. Al principio ayudaba a los fotógrafos a repartir las fotos y de allí agarré mi primera cámara hace ya casi 50 años. La fotografía es un trabajo muy noble, me dio mi casa, empleo, saqué adelante a la familia y no me puedo quejar de eso”, apunta.

Sonriente, tranquilo, con un bolsillo repleto de anécdotas y buenos recuerdos, “Silver” habla de su llegada a El Diario, empresa que considera su casa, y de la relación de respeto que siempre ha tenido con sus compañeros, con quienes –asegura– nunca ha tenido problemas.

“El 5 de agosto de 1996 empecé a trabajar en El Diario, por invitación de Juan de la Torre, quien en ese tiempo era el jefe de fotógrafos. Esta empresa ha sido mi casa, tengo la mitad de mi vida aquí. Me da mucho gusto pertenecer a ella porque no es lo mismo un fotógrafo pesetero a uno profesional. Aquí los compañeros me enseñaron a tomar fotos periodísticas, a buscar que las imágenes trasmitieran algo y eso es invaluable. Siempre me he llevado bien con todos, pero en especial con los fotógrafos Juan Alanís, Paco López, Sergio Alvídrez, Gabriel Ávila, entre otros”.

Quizá por su carácter, experiencia o simple coincidencia, durante un cuarto de siglo ha visto pasar y ha sido “padrino” de muchos reporteros novatos, a quienes apoyó en el aprendizaje necesario para llevar su labor a buen puerto.

“Siempre que llegaba un reportero nuevo me mandaban a mi con él o ella, y a pesar de no ser yo periodista, como ya tenía mucho tiempo aquí, les decía más o menos lo que tenían que hacer. Tengo muy buenos recuerdos de mucha gente, aunque es imposible nombrarlos a todos: Raúl Lechuga, Jaime Álvarez, Javier Pizarro, Juan de la Torre, Dora Villalobos –con quien duré 15 días viajando por la sierra para una promoción de Semana Santa–, Silvia Macías, Oksana Volchanskaya, Tania Serrano y muchos otros que han pasado por esta empresa. Sumando, claro, a los que siguen aquí”.

En una actividad como el periodismo, los hechos curiosos, divertidos, molestos y a veces riesgosos son cotidianos. Sobrellevarlos y aprender de ellos depende de la perspectiva desde la que se vean.

“Tengo muchas anécdotas. En los primeros trabajos que hice para El Diario, en el Año Nuevo 1997 me encargaron la foto del primer niño del año. Yo no sabía cómo se tomaba. Me fui al Hospital General y me metí a la sala de maternidad, pregunté a un doctor y él me dijo ‘Córrale que ya está aquí el niño’. Entré hasta la sala de partos y llegué en el momento justo del nacimiento del bebé. La señora estaba dando a luz. Fue una niña. No sabía cómo se tomaba la foto, pero la tomé naciendo y cuando la traje, me dijeron que era la primera vez que se tomaba una foto así”, dice.

La cámara de “Silver” Juárez ha captado momentos tan diversos que van desde el nacimiento a la muerte, pasando por los desastres naturales y el dolor humano tras la pérdida de los seres queridos.

“Recuerdo haber tomado a una señora dando a luz en un jacal apoyada por los paramédicos, el derrumbe de la cantina Los Panchos, que fue muy aparatoso porque había gente adentro y a me tocó ver cuando los bomberos estaban escarbando con las manos para rescatar a las cantineras. Tomé fotos del momento justo en que se les empezó a ver la cabeza. En otra ocasión escalé a la parte más alta de una montaña rusa donde estaba una mujer trabajando; también fotografié a la mamá de Christopher abrazada al féretro, llorando. Esas imágenes me valieron cuatro nominaciones al Premio José Vasconcelos, pero no gané”.

A lo largo de estos años también ha captado el rostro de presidentes, gobernadores, alcaldes, diputados, regidores y toda clase de personajes; toda esa amalgama de eventos, así como la figura de su padre, le recuerdan cada mañana que no debe llegar tarde al trabajo ni faltar a éste.

“Mi papá me enseñó que si uno da su palabra tiene que cumplirla. Lo primero que pienso en las mañanas es cumplir con mi obligación laboral, en donde he visto de todo. Yo empecé cuando Ernesto Zedillo era presidente y de allí en adelante me ha tocado fotografiarlos a todos los restantes. En el caso de los gobernadores, desde Francisco Barrios hasta la hoy gobernadora Maru Campos, a todos los alcaldes y políticos en esas épocas. He conocido también muchos lugares gracias al trabajo, me he subido a helicópteros, avionetas, antenas, edificios. Me han tocado desastres como el de la cantina, la tromba, aunque en ese tiempo yo no trabajaba aún en el periódico. Por mi culpa dejaron de firmar las fotos policiacas porque una vez tomé a un ejecutado, sufrí amenazas y a partir de se ordenó eliminar la firma del fotógrafo en esos casos. Han sido muchas vivencias”.

“Silver” es reconocido por sus compañeros por ser un eterno “buscador de historias”, característica que él atribuye al significado especial que encuentra en ayudar a los demás a través de su trabajo. Para ello, tener una actitud positiva es fundamental.

“Me di cuenta que con mi trabajo podía ayudar a mucha gente. Siempre he tratado de hablar y entrevistar a las personas que menos tienen, para que quienes sí tienen les apoyen. Una vez entrevisté a un niño especial para una historia de Navidad y dijo que quería una computadora, después de la publicación le llegaron cuatro computadoras. Ésas son cosas muy satisfactorias para uno”.

Pero en la vida de todo reportero no todo es miel sobre hojuelas. Así como están las acciones y/o actividades que generan satisfacción, también hacen presencia las de menor agrado y que, en ocasiones, ponen en aprietos a quien las vive. “Silver” lo sabe y las recuerda como una parte más del anecdotario que quedará en la historia de su labor en el fotoperiodismo.

“No me gusta la nota policiaca. Una vez andaba en un trabajo y me llamó el jefe –Jorge Montes de Oca en ese momento– y dijo que necesitaba que fuera a algo de policiaca. Se me quedó prendido el teléfono y empecé a renegar y decir de cosas sin darme cuenta que me estaban escuchando. Cuando llegué al periódico todos estaban risa y risa por lo que pasó”, recuerda.

A los jóvenes que empiezan en el periodismo les deja un mensaje: “Que le pongan muchas ganas porque entre mejor hagan su trabajo, mejor se sentirán. Yo tomaba las fotos, las veía y si no me gustaban me devolvía a tomarlas de nuevo. Sean tercos en su trabajo, esmérense mucho porque eso les traerá satisfacciones”.

A punto de cerrar su ciclo laboral, “Silver” dice sentirse satisfecho, tranquilo y aunque va a extrañar la actividad cotidiana, tiene claro que es momento de dedicar más tiempo a la familia y al descanso. ¿Lo que más va a extrañar? A los compañeros y las posadas con ellos.

“Siempre he tenido muy buen trato y así me voy a ir, contento. Todos mis jefes se portaron bien conmigo. Me voy satisfecho con lo que hice y sí voy a extrañar porque es toda una vida aquí, pero también ya es tiempo de descansar”.