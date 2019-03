Se interesan 8 empresas en reestructura del Estado

Chihuahua.- Ocho instituciones financieras presentaron propuestas para la reestructuración de la deuda pública del Estado y el fallo se dará a conocer mañana a las 5 de la tarde.

Así lo informó el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, quien manifestó que hubo propuestas hasta por 48 mil mdp aún y cuando el monto a reestructurar son 28 mil mdp.

Mencionó que una vez que se de a conocer el fallo, se tendrá que esperar a que se resuelva la controversia constitucional que se presentó por la reestructuración de la deuda.





La mayoría de las instituciones presentaron propuestas que incluían una opción con GPO (Garantía de Pago Oportuno) y sin GPO.

Las instituciones bancarias que presentaron las propuestas fueron: Banco Bajio, Banobras, HSBC, Banorte, Banco Base, Santander, Multiba, BBVA Bancomer y Scotiabank, la propuesta de Banamex no fue aceptada debido a que no se registraron en la lista de participantes.

El secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, explicó que el fallo se dará a conocer mañana ya que este día y mañana serán analizadas las propuestas.

Banco del Bajio presentó una propuesta por mil 500 millones de pesos con una sobretasa de interés de 0.60 tanto con GPO como sin este instrumento.

Por su parte Banobras hizo tres propuestas: una por cinco mil millones de pesos con una tasa de interés de la TIIE a 28 días por 0.45, otra por cinco mil millones de TIIE a 28 días por 0.50 y una por cuatro mil 416 millones de pesos con una tasa de interés de TIIE a 28 días por 0.48 por ciento.

HSBC por su parte presentó una propuesta por 500 millones de pesos con una sobretasa por 0.70. Banorte propuso adquirir 5 mil millones de pesos con una sobretasa de 1.18 sin PGO, y una de 1.13 con GPO, otra propuesta fue por tres mil 500 millones de pesos con una sobretasa de 1.28 sin GPO y una por 1.23 con GPO, una tercera oferta es por dos mil 500 millones de pesos con una sobratasa de 1.38 sin GPO y otra por 1.33 con GPO.

En el caso de Banco Base la propuesta fue de adquirir 500 millones de pesos, con una sobretasa de 1.95 sobre TIIE tanto con GPO o sin la garantía. Santander presentó tres propuestas, una por mil 350 millones de pesos, una sobratasa de 0.60 con GPO y 0.82 sin GPO. La segunda propuesta es por mil 750 millones, con una sobretasa por 0.65 sin GPO y 0.60 con GPO. La tercera propuesta fue por mil 900 millones de pesos 0.75 con GPO y 1.10 sin la garantía.

Multiba propuso tres opciones, adquirir hasta dos mil 500 millones de pesos es 0.88 como sobretasa, una oferta b por dos mil 500 millones de pesos con una sobretasa de 1.0 y otra por dos mil 500 millones con sobretasa de 1.20. En el caso de BBVA Bancomer las propuestas fueron dos: una por mil 852 millones y una sobre tasa por 0.55 con GPO y 0.75 sin GPO, la segunda oferta fue por tres mil millones de pesos, con una sobretasa de 0.50 con GPO y 0.70 sin GPO. Scotiabank no presentó propuestas.