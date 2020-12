Se inscriben 60 empresas al 'Switch Industrial'

Chihuahua.- Más de 60 empresas se enlistaron para participar en el evento de Canacintra “Switch Industrial” a celebrarse del 9 y 10 de diciembre vía remota en la que se enlazarán industrias y empresas de Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Parral y Nuevo Casas Grandes.

Los presidentes de las delegaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y funcionarios municipales y estatal, convocaron a más empresarios a sumarse a este evento que tiene el objetivo de fortalecer la economía regional, apoyar la sobrevivencia de la industria nacional, fortalecer la vinculación y disponer de nuevas estrategias de negocios entre negocios locales y con el sector público.

Estuvieron en la rueda de prensa, presidida por los presidentes de la Canacintra de Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral, Antonio Valadez, René Friessen y Salvador Calderón Aguirre, respectivamente; María Angélica Granados, directora de Desarrollo Económico y Tuirístico del Municipio de Chihuahua; la directora de Fomento Econpómico, Pamela Lizbet Quiñonez, y Rodolfo Vázquez, subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico del Estado, quienes dieron detalles de este evento.

La invitación está abierta a socios y no socios de la Canacintra y tendrá un costo de 350 pesos para los afiliados y de 500 no afiliados; las conferencias serán libres para los socios y de 250 a no asociados.

Subrayaron que se dará énfasis a las nuevas plataformas y modos de hacer negocios en el marco de la pandemia y la llamada “nueva realidad” que permitirán a los empresarios y emprendedores adquirir el valor táctico y estratégico para el éxito de su negocio.

Los interesados en participar en este evento magno pueden solicitar mayor información al teléfono 614-118-5894

Se busca la participación y vinculación entre empresas del sector aeroespacial, agroindustrial, automotriz, maquinaria y equipo, metalmecánica y tecnologías de la información.

El evento del “Switch Industrial” se celebrará de modo virtual y comprenderá de tres conferencias, un panel con el tema de desarrollo de proveeduría, una conferencia magna y pequeños foros con temática enfocado en micro, pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, habrá un 'networking' que permitirá la interacción entre los asistentes, dividido previamente en tres niveles y se tendría la oportunidad de tener un encuentro con empresas con las que se detecte la posibilidad de generar algún negocio.