Se han acercado mil 300 personas a realizar el trámite

Chihuahua.— Hasta el momento, cerca de mil 300 personas se han acercado a agencias aduanales para realizar el trámite de regularización de vehículos de procedencia extranjera, de acuerdo con lo que informó el secretario de Hacienda del Estado, José de Jesús Granillo Vázquez.

El funcionario refirió también que aproximadamente 800 personas ya han completado el trámite de replaqueo ante la Secretaría de Hacienda del Estado. Detalló que, en su mayoría, son unidades originarias de Ciudad Juárez.

En este sentido, manifestó que tendrán que esperar los reportes de las autoridades federales para determinar los municipios de los que son originarios dichos vehículos para saber hacia dónde se destinarán los recursos recaudados por el programa de regularización, pues la Federación determinó que el dinero obtenido iría a esos municipios para bacheo y mejora de calles.

“Ahorita todos los trámites se están realizando en Ciudad Juárez, eso no quiere decir necesariamente que todos los vehículos sean de Juárez, casi es un hecho que sí porque si no tienen placas no pueden circular por carreteras federales, pero no necesariamente, entonces necesitamos que termine el programa para saber de dónde son originarios los vehículos”, dijo.

Explicó además que se reuniría con personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) durante la tarde del martes, para revisar cómo va el proceso de importación, así como para tener más información sobre las modificaciones que se realizarán al decreto de regularización que fueron anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Ciudad Juárez.

Fue durante la rueda de prensa matutina del pasado 18 de febrero, cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio a conocer que se cambiarían las reglas establecidas, con el fin de ahorrar a los propietarios el pago a las agencias aduanales, pues esto incrementaba el costo original del trámite el cual debía ser de 2 mil 500 pesos más el precio de las placas de cada entidad.